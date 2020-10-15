Yolcu otobüsündeki şüpheli şahısta 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'da bir istihbaratı değerlendiren jandarma, yolcu otobüsünde üst araması yaptığı şahısta 500 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Dün gece saat 04.30 sıralarında Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Arama Noktasında durdurulan yolcu otobüsünde R.Y. isimli yolcunun üst araması yapıldı. Aramada poşetin içerisinde streç naylona sarılmış halde yaklaşık 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan şüpheli serbest bırakıldı.
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