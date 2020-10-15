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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tütüncü, çocukların park isteğini geri çevirmedi

İHA

Tütüncü, çocukların park isteğini geri çevirmedi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Erenköy Mahallesi’nde çocukların isteği doğrultusunda park yapılması talimatını verdi.
Gün boyu ilçenin değişik noktalarında devam eden çalışmalarını inceleyen Başkan Hakan Tütüncü, çocukların park talebi için de Erenköy Mahallesi’ni ziyaret etti.
Üzerinde iş yeleği bulunan Başkan Hakan Tütüncü, bürokratlarıyla park istenilen 4809 ve 4808 sokakları arasındaki alanda incelemelerde bulundu. Bürokratlarına parkın yapılması talimatını veren Tütüncü, bölgede bulunan çocuklara da istedikleri parkın yapılacağının müjdesini verdi. Tütüncü, satranç seti ve oyuncak bebek hediye ettiği çocuklara, “ Sizleri çok seviyoruz. Belediye olarak en çok sizlere yönelik yatırım yaptığımız da mutlu oluyoruz. Oyun alanınızı en kısa sürede tamamlayarak hizmetinize sunacağız. Güle güle kullanın.” şeklinde seslendi.
İnşaatlar bittikten sonda doğal gaz gelecek
Başkan Hakan Tütüncü, bölgedeki vatandaşların doğal gaz isteğiyle ilgili de şunları söyledi: “Erenköy Mahallemizin mülkiyet ve imara ilişkin sorunları dönemimizde çözüldü. Şimdi gecekonduların yerine modern konutlar inşa ediliyor. İnşaat süreci tamamlandıktan sonra modern şehircilik hizmetlerini hızlı bir şekilde mahallemize getireceğiz. Elektrik iletim hatlarının yer altına alınmasını ve doğal gazın gelmesini sağlayacağız. Belediye olarak bölgede yapılması gereken yeşil alan, semt pazarı, yol, asfalt gibi hizmetlerimizi de yapıyoruz. Gecekondu yıllarında çok zahmet çeken Erenköy Mahallesi’ndeki hemşehrilerimin, modern şehircilik hizmetleriyle donatılmış bir semtte konforlu bir yaşamı çoktan hak ettiklerini düşünüyorum. Bunun gereğini yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Kot yüksekliği ile kent merkezinin görülebildiği Erenköy Mahallemiz, modern konutları, belediyecilik hizmetleriyle ilçenin en güzel muhitlerinden biri haline geldi. Biz çalıştıkça Kepez kazanıyor ve hemşehrilerimizin yüzü gülüyor.”
Park 1000 metrekare alana yapılacak
Erenköy Mahallesi sakinleri de, kendilerini gecekondu cefasından kurtararak, modern konutlarda yaşama imkanı sağlamasından dolayı Başkan Hakan Tütüncü’ye teşekkür ettiler. Erenköy Mahallesi’nde park, 1000 metrekare alan üzerine yapılacak. Çocuk oyun parkının konulacağı alana, ahşap oturma mobilyaları da yerleştirilecek. Çim ile yeşillendirilecek olan parka, çeşitli türde ağaç ve bitki dikilecek. Park, eğimli bir arazi üzerine yapılmasından dolayı seyir terası özelliği de olacak.

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