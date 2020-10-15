Kepez’e el emeği çarşısı

Kepez Belediyesi, el becerilerini ekonomik değere dönüştürmek isteyen hanımlara yönelik ‘El Emeği Çarşısı’ açtı.

Pandemi koşullarına uygun olarak hazırlanan çarşı, Kepez Kent Meydanı’nda çarşamba ve perşembe günleri ev ekonomilerine katkı sunmak isteyen kadınları, alıcılarla buluşturacak.

Kadın emeğine büyük önem veren Kepez Belediyesi, kadınların sosyal hayatın içerisinde aktif rol oynayabilmesi içinde birçok çalışmaya imza atıyor. Kepez Belediyesi, kadınların el emeği ürünlerini ekonomik değere dönüştürebilecekleri El Emeği Çarşısı’nı hizmete açtı. Antalya’nın en büyük meydanı Kepez Kent Meydanı’nda açılan el emeği çarşısı, maharetli hanımların elinden çıkan el emeği göz nuru ürünlerle renklendi. El emeği çarşısına 50’si kooperatif üyesi olmak üzere el becerilerini ekonomik değere dönüştürmek isteyen 70 kadın tarafından 70 stant açıldı.

Çarşıda, dantelden iğne oyasına, örgüden nakış işlerine, takıdan taş işlemeciliğine kadar geniş bir el emeği göz nuru ürün yelpazesi yer alıyor. Ziyaretçiler, çeyizliklerden hediyelik eşyalara kadar aradıkları her türlü ürüne El Emeği Çarşısı’nda ulaşabiliyor. El yapımı bebeklerden arabalara, çantadan takıya, şapkadan eldivene kadar her türlü ürün kadın emeği içeriyor. Aile ekonomilerine katkı sağlamak ve emeklerini kazanca çevirmek isteyen hanımlara büyük olanak sağlayacak El Emeği Çarşısı, çarşamba ve perşembe günleri 10.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul edecek.

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