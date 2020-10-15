Eşgüdüm Kurulu Başkanı Çavdar: "iskelenin yer seçimi konusunda kaygılar taşımaktayız"

Antalya Eşgüdüm Kurulu Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, "İskele planının yer seçiminin tekrar değerlendirilmesi gerektiğini, doğal ve kültürel değerlerimizin sürekliliğini bozma ve halkın kıyı kullanımını kısıtlayacağı tehlikesinin bulunduğu ve kamu yararına uygun olmadığına yönelik düşüncemizi kamuoyuyla paylaşır, bu karardan vazgeçilmesi gerektiğini, aksi halde hukuki yollara başvuracağımızı belirtiriz."dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Konyaaltı İlçesi Liman Mahallesinde hazırlamış olduğu “İskele” Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Antalya Eşgüdüm Kurulu toplantısında değerlendirildi.

Toplantının ardından açıklama yapan Antalya Eşgüdüm Kurulu Başkanı Emrullah Çavdar, Antalya Limanı batısındaki kıyı şeridinde farklı kurum ve kuruluşlara ait akaryakıt elleçlenmesinde kullanılan şamandıra sistemleri bulunduğunu anımsattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca şamandıra bağlama sistemleri ile sıvı yük (akaryakıt) elleçleyen tesislerin gemi operasyonlarına konsolide edilerek, şamandıra tesislerinin işgal ettiği kıyı alanlarının tekrar kazanılması, gemilere daha emniyetli bir yanaşma sağlanması, tek merkezden yönetilen ve çevreye duyarlı bir yanaşma iskelesi yapılması amacıyla 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlandığını kaydeden Çavdar, “ Planda akaryakıt yüklü tankerlerin yanaşacağı 66,76 metre eninde ve 961,20 metre boyunda yalnız deniz içinde bir iskele önerilmiştir. Dolayısıyla bu iskeleye 25.11.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği'nin 1. Maddesinde tanımlanan “Çok Tehlikeli İşler” sınıfına giren sıvı yük (Akaryakıt) gemileri yanaşacaktır. Bu iskelenin dayandığı kumsalda da Sarısu Mesire Alanı ve Plajı tesisleri bulunmaktadır. Dolayısıyla; söz konusu bu iskelenin yer seçimi konusunda kaygılar taşımaktayız.” ifadelerine yer verdi.

"Uygun bir planlama kararı değil"

Planlama alanının Konyaaltı ilçesinin doğu sınırlarını oluşturan kıyı şeridinde, Antalya Limanı ve Balıkçı Barınağı arasında, limanının güney batısında yer alan Sarısu Plajının deniz tarafında yer aldığını dile getiren Emrullah Çavdar, “Planlama Açıklama Raporunda belirtildiği üzere planlama alanının iskele yapısının karayla birleştiği kısım Antalya Limanının güney batısında yer alan Sarısu Plajı içinde yer almaktadır. Yaklaşık 350 metre. Batısında Sarısu Çayı denize dökülmektedir. İskele alanının yaklaşık 1,4 kilometre batısında 605 metre yüksekliğindeki Tünektepe yükselmektedir. Planlama alanının kara tarafında Nitelikli Doğa Koruma Alanı ve yaklaşık 250 metre batısında Güney Antalya Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi ve yaklaşık 1 kilometre güneybatısında ise Beydağları Sahil Milli Parkı bulunmaktadır. Sarısu mevkiine yapılması önerilen “iskele” bir kamusal alan olarak Sarısu mesire alanı ve nitelikli doğal koruma alanının hemen önünde, gerek flora ve faunası bakımından hassas ve ender güzellikte olan bir bölgede yer almaktadır. Dolayısıyla halkın kullanımına açık bir kıyı şeridinde önerilen iskele bu kullanımlara uygun bir planlama kararı olarak görülmemektedir.”dedi.

"Kamu yararına aykırı"

Çavdar, kentin kıyı kullanımının aktif olduğu hassas ekosistem içerisinde çok tehlikeli işler sınıfına giren akaryakıt yüklü gemilerin yanaşacağı bir iskelenin planlanan yerde önerilmesi, kıyı kullanımını kısıtlayacağı gibi, gelecekte kıyı kullanımının sürekliliğini bozma, rekreasyon alanlarını olumsuz etkileme tehlikesi taşıyacağının altını çizdi.

Çavdar, nüfus artış hızı yüksek bir kent olan Antalya’da serbest olarak kıyılardan kullanım sağlanmasının arttırılması gerekirken sahil kullanımını daraltılmasının kamu yararına aykırılıklar taşıdığına değindi.

"Hukuki yollara başvurabiliriz"

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak, bu tür tesislere ilişkin yer seçimi kararlarının kentin plan bütünlüğü içerisinde, çevresel risklerin ve etkilerinin belirlenerek Kıyı Kanununa ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak, kamusal kullanımı kısıtlamayacak bir anlayışla, katılımcılıkla belirlenmesi, planlanması gerektiğini düşündüklerinin altını çizen Çavdar, “ Söz konusu iskele planının yer seçiminin tekrar değerlendirilmesi gerektiğini, doğal ve kültürel değerlerimizin sürekliliğini bozma ve halkın kıyı kullanımını kısıtlayacağı tehlikesinin bulunduğu ve kamu yararına uygun olmadığına yönelik düşüncemizi kamuoyuyla paylaşır, bu karardan vazgeçilmesi gerektiğini, aksi halde hukuki yollara başvuracağımızı belirtiriz.”ifadelerine yer verdi.

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