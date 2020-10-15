İki kez yendiği kanserle mücadelenin simgesi oldu Manavgat’ta meme kanseri farkındalık etkinliği

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Manavgat’ta Çiçek Akçay öncülüğünde, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi. Daha önce biri rahim diğeri meme kanseri olmak üzere 2 defa kanser hastalığına yakalanan ve gördüğü tedavinin ardından iyileşen Çiçek Akçay, kanserle mücadelede erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe gözetilerek Manavgat Irmağı kenarında toplanan kadınlar, meme kanserinde farkındalık oluşturmak ve insanlara umut olmak amacıyla bir araya geldi. Kadınlar, pembe maske, fular ve kurdele takarak farkındalığa dikkat çekti. Daha önce biri rahim diğeri meme kanseri olmak üzere 2 defa kanser hastalığına yakalanan ve gördüğü tedavini ardından iyileşen Çiçek Akçay tarafında yapılan açıklamada, “Her yıl 131 Ekim tarihleri arasında meme kanserine dikkat çekiyoruz. Meme kanseri, kadınlarda görülen kanserlerin yüzde 33'ünü oluşturmaktadır. Maalesef her sekiz kadından biri hayatı boyunca meme kanseriyle karşı karşıya kalma riskini yaşıyor. Ayda bir kez kendi kendinize kontrolünüzü yılda bir kez ise hastanede muayenenizi yaptırınız. Neden mi? Çünkü erken tanı hayat kurtarır. Yeter ki siz mücadele etmeyi seçin. Kendimin de mücadelesini verdiğim ve aştığım bu süreçte anladığım en önemli şey pes etmemektir. Şimdi ise farkında olmayan, 'bana bir şey olmaz' diye düşünen insanlar içindir mücadelem. Herkes bir hayata dokunsa o kişi başka birinin hayatına dokunur. Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Farkındayım, farkındayız! Kanser değil biz güçlüyüz” dedi.



İki kez kanseri yendi

Bir kız, bir erkek 2 çocuk annesi olan Çiçek Akçay, 2015 yılında rahim kanserine yakalandı. Tedavi sürecinin ardından iyileşen Akçay, 2017 yılında meme kanserine yakalandı. Zorlu geçen tedavi sürecinde 4’üncü evreye kadar ulaşan meme kanserinden tedavilerin ardından 2018 yılında kurtulan Çiçek Akçay, normal yaşamına geri döndü.

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