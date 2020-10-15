Antalya'da evde patlama (1)

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Bülent TATAOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da saat 16.15 sıralarında bir apartman dairesinin 4'üncü katındaki dairede patlama oldu.

Soğuksu Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın 4'üncü katında, saat 16.15 sıralarında patlama sesi duyuldu. Patlamanın etkisiyle dairenin camları kırıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Evden yaralı çıkartılan bir kişi ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-10-15 16:47:02



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