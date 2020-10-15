Antalya'da apartman dairesinde patlama: 1 yaralı

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya'da bir apartmanın dördüncü katında yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Soğuksu Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4. katında meydana geldi. İddiaya göre, tüpçülük mesleğiyle uğraştığı öğrenilen ve ismi belirlenemeyen bir kişinin evde bulunduğu sırada bir patlama yaşandı. Sebebi henüz belirlenemeyen olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Polisin olay yerindeki incelemesinin devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.