Aynı noktada iki kaza oldu; tur otobüsü sahibiyle sürücü, maske yüzünden tartıştı



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazanın ardından tur otobüsüyle 2 otomobilin karıştığı ikinci bir kaza daha yaşandı. 1 kişinin hafif yaralandığı kazalarda, tur otobüsünün sahibiyle sürücülerden biri arasında 'maske' tartışması çıktı.

Kaza, dün akşam AntalyaAlanya D-400 kara yolu Manavgat çevreyolu üzerinde bulunan SorgunOtogar köprülü kavşağında meydana geldi. Mithat Arun'un kullandığı 07 SJ 101 plakalı hafif ticari araç, kavşağın ortasında sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halindeki Akif Gülnar'ın kullandığı 34 BMV 155 plakalı otomobile arkadan çarptı. Daha sonra yolun solundaki bariyerlere çarpan araç, bu kez aynı otomobile yandan çarparak durabildi. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Mithat Arun, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

İKİNCİ KAZA YAŞANDI

Bu kazanın ardından 2 aracın arasından geçmeye çalışan tur otobüsüyle 2 otomobilin de karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Polis ekipleri ilk kazayla ilgilenirken, diğer kazaya karışan araçların sürücüleri de kendi aralarında kaza tutanağı düzenlemeye başladı. Bu sırada olay yerine gelen ve tur otobüsünün sahibi olduğunu söyleyen kişi, diğer sürücülerle tartışmaya başladı. Otobüs sahibi kişi, otobüste turistler bulunduğunu, bekletmeye hakları olmadığını söyleyerek tepki gösterdi. Sürücülerden biri ise kucağında küçük çocuğun korktuğunu ve maske takmadığı için tehlike oluşturduğunu kaydederek, otobüs sahibinin uzaklaşmasını istedi. Bu sözlerin ardından otobüsün sahibi küfretmeye ve tehditler savurmaya başladı. Diğer sürücülerin araya girmesiyle olay kavgaya dönüşmeden sona erdi. Otobüste bulunan turistler başka bir araçla otellerine gönderilirken, araçlar da olay yerinden kaldırıldı.

'NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM'

İlk kazaya karışan otomobilin sürücüsü Akif Gülnar, ne olduğunu anlayamadığını belirterek, "Normal şeridimde seyir halindeyken bir anda arkadan bir aracın otomobilime çarptığını fark ettim. Birkaç saniye bile geçmeden bu kez aynı araç bana yandan çarptı. Sanırım direksiyon kontrolünü kaybetti. Bizim kazanın ardından tur otobüsü ve 2 otomobil hafif maddi hasarlı bir kazaya karıştı" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2020-10-15 17:59:17



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