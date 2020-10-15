Boşanan eşinin geri dönmesini istedi, intihara kalkıştı



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da eşi S.K.'nin kendisinden boşanması nedeniyle bunalıma giren A.K., 4 katlı sitenin teras katında boynuna bağladığı klima borusuyla intihara kalkıştı. Eşini sevdiğini belirten A.K., mahkeme kararı kesinleşmeden eşinin davadan vazgeçmesini istedi. A.K., polis tarafından 1 saatte ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.

Olay, saat 15.00 sularında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252 Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Sitede kapıcı olarak çalışan A.K. ile eşi S.K., bir süre önce boşandı. A.K., eşine birkaç kez yeniden birlikte yaşamayı teklif etti. Olumsuz yanıt alan A.K., bunalıma girdi. Bugün yakın arkadaşlarını aradıktan sonra 4 katlı binanın terasına çıkan A.K., klima borusunu boynuna bağlayıp intihar girişiminde bulundu. Durumu öğrenen arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, A.K.'yi ikna etmek için S.K.'yı da olay yerine çağırdı. Eşini sevdiğini belirten A.K., mahkeme kararı Yargıtay'da kesinleşmeden eşinin davadan vazgeçmesini istedi. Yaklaşık 1 saat sonra ikna edilen A.K., çatıdan indirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-10-15 18:30:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.