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Alanya Kestelspor´da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

DHA

Alanya Kestelspor´da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı


Burcu MUTLU / ALANYA (Antalya) (DHA) Misli.com 3´üncü Lig´de mücadele eden Alanya Kestelspor´da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Misli.com TFF 3´üncü Lig 4´üncü Grup´ta mücadele eden Alanya Kestelspor´da 27 yaşındaki sağ bek Cevat Kuy´un koronavirüs testi pozitif çıktı. Futbolcunun tedavisine başlandığı öğrenilirken, kulüpte de gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2020-10-15 20:43:33

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