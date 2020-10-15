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Burcu MUTLU / ALANYA (Antalya) (DHA) Misli.com 3´üncü Lig´de mücadele eden Alanya Kestelspor´da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Misli.com TFF 3´üncü Lig 4´üncü Grup´ta mücadele eden Alanya Kestelspor´da 27 yaşındaki sağ bek Cevat Kuy´un koronavirüs testi pozitif çıktı. Futbolcunun tedavisine başlandığı öğrenilirken, kulüpte de gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2020-10-15 20:43:33



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