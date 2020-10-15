Alanya Kestelspor forması giyen Cevat Kuy'un Covid-19 testi pozitif çıktı

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Misli.com TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Alanya Kestelspor'da Cevat Kuy'un Covid19 testi pozitif olarak açıklandı.

Alanya Kestelspor'dan yapılan açıklamada yapılan testler sonucunda 1 futbolcunun Covid19 testinin pozitif çıktığı bilgisi verilirken, bu ismin 27 yaşındaki sağ bek Cevat Kuy olduğu ifade edildi. Kuy'un tedavisine başlandığı açıklanırken, kulüpte gerekli tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

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