Rus hasta, hastaneden zafer işareti yaparak ayrıldı



Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)RUSYA'nın başkenti Moskova'da yaşayan kalp hastası Arkadi Safonov (73), Antalya'da geçirdiği ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Doktoruna yumruk tokuşturma ve dirsek temasından oluşan 'korona selamı' ile teşekkür eden Safonov, hastaneden zafer işareti yaparak ayrıldı.

Moskova'da yaşayan kalp hastası Arkadi Safonov, açık cerrahi istemediği için bir yakınının önerisiyle Antalya'ya geldi. Nefes almakta zorlanan, mitral kalp kapağında sarkma ve kaçak nedeniyle çabuk yorulan, merdiven çıkamayan, hızlı ve uzun yürüyemeyen Arkadi Safonov, özel bir hastanede görevli Dr. Öğretim Üyesi İsmail Ateş'in gerçekleştirdiği, 'Mitra Clip: Mitral Kapak Mandallama' operasyonuyla sağlığına kavuştu. Arkadi Safonov, operasyon sonrası mitral kalp kapağında sarkma ve kaçak nedeniyle yaşadığı sıkıntılardan kurtuldu.

'KALP KAPAĞINI TAMİR ETTİK'

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Öğretim Üyesi İsmail Ateş, "Rus hastamızın ülkesinde başvurduğu hastanelerde, kendisine cerrahi önerilmiş. Bize başvurduğunda bunu istemediğini söyledi. Biz de Mitra Clip yöntemini planladık. Ön değerlendirmelerimizi yaptığımızda bu tedavi için uygun olduğunu belirleyince sağ kasık toplardamarından girerek, 1,5 saatlik operasyonla hastanın kalp kapak tamirini gerçekleştirdik" dedi.

Dr. Ateş, operasyon sonrası hastanın gayet iyi olduğunu ve şikayetlerinin ortadan kalktığını söyledi.

DOKTORUNA 'KORONA SELAMI' İLE TEŞEKKÜR ETTİ

Uzun süredir merdiven çıkamadığını, nefes darlığı çektiğini, uzun ve hızlı yürüyemediğini anlatan Arkadi Safonov ise operasyonun ardından kendini gayet iyi hissettiğini söyledi. Hastaneye yürümekte zorlanarak gelen Safonov, hastaneden çıkarken şarkı söyleyip, doktoruna yumruk tokuşturma ve dirsek temasından oluşan 'korona selamı' ile teşekkür etti. İlk kez geldiği Antalya'da sağlığına kavuşan Safonov, sevincini zafer işareti yaparak gösterdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Selma KUNAR

2020-10-16 09:16:27



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