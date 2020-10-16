Bakan Selçuk: "Kadınlar toplumsal ekonomik kalkınmamızın öznesidir" 2. Kadın Kooperatifleri buluşmasının Akdeniz toplantısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, Akdeniz bölgesinde bulunan Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye olmak üzere sekiz ilin Valileri ve illerde faaliyet gösteren toplam 66 kadın kooperatifinin temsilcilerinin katılımıyla 2. Kadın Kooperatifleri buluşmasının Akdeniz toplantısı video konferans sistemiyle gerçekleştirildi.

Akdeniz bölgesi kadın kooperatifleri buluşması video konferans yöntemiyle kadın kooperatifçiliği alanında işbirliklerini gerçekleştirmek, farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirildi. Toplantıya Antalya adına Vali Ersin Yazıcı ve Antalya’da faaliyet gösteren 17 kadın kooperatifinin temsilcileri ile ilgili kurum müdürleri katıldı.



"Kadınlar toplumsal ekonomik kalkınmamızın öznesidir"

Toplantının açılış konumasını yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kadın kooperatiflerinin gelişmesinde bakanlıklar arası yürütülen projeleri katılımcılar ile paylaşarak, “Bugün Akdeniz bölgesinde yer alan 8 ilimiz ve 66 kooperatifimizle buluştuk. Birlikten kuvvet doğar sözünden yola çıkarak kooperatifler hem yoksullukla mücadelede hem sürdürülebilir sosyal ekonomik kalkınmada güçlü bir model olarak öne çıkmaktadır. Bu kooperatifler kadınların bir araya gelerek kurdukları, heycanlarını, emeklerini, düşüncelerini, güçlerini birleştirdikleri birer oluşumdur. Dolayısıyla kadınlarımızın yerel düzeyde daha etkin olacakları bir platform sunmaktadır. Kadın kooperatifçiliğni geliştirerek kadın girişimciliğini arttırabileceğimizi düşünüyoruz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda kadın kooperatiflerimizi geliştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kadınlarımıza ve kadın kooperatiflerimize yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerini de daha da arttıracağız.” diye konuştu.



Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans

Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans mottosuyla hareket ettiklerini belirten Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Kadınlar toplumun akciğerleridir. Kadına karşı şiddete yönelik önlemler konusunda var gücümüzle çalışmaktayız. İnşallah kadına karşı şiddetin sıfır olduğu, kadın istihdamının arttığı bir Türkiye’ye birlikte kavuşacağız.” İfadelerini kullandı.



Güçlü kadın güçlü aile güçlü Türkiye

Toplantıya katılan 8 ilin Vali ve Vali vekilleri illerinde yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi verirken Antalya adına konuşan Vali Yazıcı, “Antalya’mızda onyedi kadın kooperatifimiz mevcut. Bu kooperatiler tarım ve turizmde faaliyet göstermektedir. Kooperatifler kadın girişimciliğinin en güzel örneğini teşkil etmektedir. Türkiye’de gelecek dönemde kadın eliyle fark oluşturan bir üretim ve ticaretin yayılacağına inanıyorum. Kadınlarımızın iş gücüne katılımını destekleyerek 2023’te ülkemizi dünyanın en iyi on ekonomisinden biri haline getirebiliriz. İnşallah bu kooperatiflerin sayılarını arttırmayı hedefliyoruz. Eğitim ve istihdam da kadına verdİğimiz her destek toplumumuzu güçlendirmektedir. Güçlü kadınlar güçlü aileyi güçlü Türkiye’yi oluşturacaklardır.”dedi.

Kadın kooperatiflerine ilişkin örnek teşkil eden uygulamaların tanıtıldığı toplantının sonunda kadın kooperatifleri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

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