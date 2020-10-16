Vali açıkladı: Korona cezalarının tahsilatı başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali açıkladı: Korona cezalarının tahsilatı başlıyor

DHA

Vali açıkladı: Korona cezalarının tahsilatı başlıyor


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, koronavirüs cezaları ile ilgili vergi dairelerinin özel olarak talimatlandırıldığını ve tahsilatların başlayacağını açıkladı. Vali Yazıcı, Antalya'da mart ayından bu yana 15 milyon TL'ye yakın ceza kesildiğini söyledi.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 81 ilde eşzamanlı uygulanan koronavirüs önlemlerine ilişkin denetim, Antalya'da Vali Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sağlık İl Müdürü Dr. Ünal Hülür ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın katılımıyla Işıklar Caddesi'nde yapıldı.
EN ÇOK KEPEZ VE MURATPAŞA
Şehrin en işlek caddelerinden biri olan Işıklar Caddesi'nde, polis ve zabıta ekiplerince yapılan denetimde, Vali Ersin Yazıcı esnafa alınan önlemler hakkında bilgi verdi. Bir taksi durağını ziyaret eden Yazıcı, kentte en çok vaka görülen ilçelerin Kepez ve Muratpaşa olduğunu, özellikle bu iki ilçede kurallara uyulması gerektiği uyarısında bulundu.
ANTALYA DÜŞÜŞE GEÇTİ
Denetimler sonrası gazetecilere açıklama yapan Vali Ersin Yazıcı, denetimlerin her hafta rutin olarak yapıldığını belirterek, "Sürekli tüm ekiplerimizle, kovid vakalarımızın kontrol altına alınabilmesi, azaltılabilmesi adına şehrimizin her noktasında çalışıyoruz. Şükürler olsun ki Antalya'da eylül ayındaki yükselişten sonra tekrar düşüşe geçtik. İnşallah bu kötü durumdan, kovidden tüm dünya, ülkemiz yakın zamanda kurtulur. Aşıyla ilgili çalışmaları takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede aşı ve ilaç bulunur, bu hastalıktan, bu dertten hep birlikte kurtuluruz" dedi.
ANTALYALILARA TEŞEKKÜR
Antalyalılar olarak sürecin iyi yönetildiğini dile getiren Ersin Yazıcı, şöyle devam etti:
"Hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Ama aynı hassasiyetle lütfen devam edelim. Henüz bitmedi. Arzu ediyoruz ve istiyoruz ki bir an önce bitsin ama hala devam ediyor. O yüzden mesafe, maske ve hijyen kurallarına lütfen dikkat edelim. Bugün gördüğünüz gibi caddede birçok işyerine uğradık, özellikle gıda maddesi satan işyerlerine teşekkür etmek istiyorum. Hepsinde gayet titiz bir şekilde çalışmalarını kendi gözlerimle de müşahede etmiş oldum. Aynı titizlikle tüm işyerlerimiz ve hemşehrilerimizin dikkatli olmasını istiyorum."
CEZALARIN TAHSİLATI BAŞLIYOR
Basit kurallara dikkat edilirse vaka sayılarının da azalacağını kaydeden Vali Yazıcı, dünya şehri Antalya'ya misafirlerin güven içinde gelmeye devam edeceğini söyledi. Vaka sayıları hakkında bilgi vermeyen Yazıcı, kurallara uymayanlara uygulanan cezalarla ilgili önemli açıklamada bulundu. Dün Vergi Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret ettiğini anlatan Yazıcı, "Vergi dairesi müdürlüklerimiz tahsilatla ilgili özel olarak Ankara'dan talimatlandırıldı. Cezaya maruz kalanların tahsilatları yapılacak" dedi.
CEZA TOPLAMI 15 MİLYON TL
Kimsenin ceza almasını istemediklerini ama ceza kesilenlerde tahsilatlara başlanılacağını ifade eden Yazıcı, "Sıkı bir şekilde takip ediliyor. Çünkü kurallara uymamak, kurallara uyan insanları da üzüyor doğal olarak. Bizi de üzüyor. Lütfen herkes kurallara uysun, biz kimseye ceza kesmek istemiyoruz ama kesilen cezalar tahsil edilecek. Antalya'da şu ana kadar mart ayından bu yana kestiğimiz ceza toplamı 15 milyona yakın" diye konuştu.
İZOLASYONA UYMA ORANI YÜKSELDİ
İhbar hattına da kurallara uymayanlarla ilgili ihbarlar geldiğini belirten Vali Yazıcı, "Bizim en çok önemsediğimiz pozitif vakalar ya da temaslı olup izolasyonda kalması gereken vakalar. İhbarlarımız arttıkça oradaki denetimlerde arttı ve izolasyona uyma oranımız giderek yükseldi. Tabi vaka sayılarımız eylül ayına göre düşünce, izolasyondaki sayıda düştü. Ama orada önemli olan ihbar hatlarının iyi çalışması. 1100 tane filyasyon ekibi var, takibi daha da kolaylaştırdı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-10-16 12:18:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2. Kepez Sahaf Festivali’ne doğru
YEREL HABERLER 2. Kepez Sahaf Festivali’ne doğru
Paşanın Melekleri Yalıkavak deplasmanında
YEREL HABERLER Paşanın Melekleri Yalıkavak deplasmanında
Aşırlı Adası'ndaki dağ keçilerinden biri ölü bulundu
YEREL HABERLER Aşırlı Adası'ndaki dağ keçilerinden biri ölü bulundu
ASSİM İnovasyon Merkezi girişimleri değerlendirildi
YEREL HABERLER ASSİM İnovasyon Merkezi girişimleri değerlendirildi
Polisten kaçan sürücü pazara daldı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Polisten kaçan sürücü pazara daldı: 1 yaralı
Kaş Belediyesinin 2021 yılı bütçesi kabul edildi
YEREL HABERLER Kaş Belediyesinin 2021 yılı bütçesi kabul edildi
Vali Arslantaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tenis turnuvasının açılışını yaptı.
YEREL HABERLER Vali Arslantaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tenis ...
'Mavi Kelebeklerde hedef galibiyet
YEREL HABERLER 'Mavi Kelebeklerde hedef galibiyet
Kekova'da Rus turistlerin deniz keyfi
YEREL HABERLER Kekova'da Rus turistlerin deniz keyfi
Bakan Selçuk: "Kadınlar toplumsal ekonomik kalkınmamızın öznesidir" 2. Kadın Kooperatifleri buluşmasının Akdeniz toplantısı
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: "Kadınlar toplumsal ekonomik ...
Vali Yazıcı: " Her kuruş hizmet olarak dönüyor"
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: " Her kuruş hizmet olarak dönüyor"
Kadın çitçiler: " Devlet teşviklerinden yararlanıp tarımı hep birlikte yaşatalım"
YEREL HABERLER Kadın çitçiler: " Devlet teşviklerinden yararlanıp ...
Rus hasta, hastaneden zafer işareti yaparak ayrıldı
YEREL HABERLER Rus hasta, hastaneden zafer işareti yaparak ayrıldı
'Bu kız hiçbir şey başaramaz' diyenlere inat şampiyon oldu
YEREL HABERLER 'Bu kız hiçbir şey başaramaz' diyenlere inat şampiyon ...
Alanya Kestelspor forması giyen Cevat Kuy'un Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Alanya Kestelspor forması giyen Cevat Kuy'un Covid-19 ...
Alanya Kestelspor´da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Alanya Kestelspor´da bir futbolcunun koronavirüs ...
Boşanan eşinin geri dönmesini istedi, intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Boşanan eşinin geri dönmesini istedi, intihara ...
Alanya'da restorana kaçak içki baskını
YEREL HABERLER Alanya'da restorana kaçak içki baskını
Çatıya çıkan şahsı eşi ve müzakereci polis ekibi ikna ederek aşağı indirdi Sitenin kapıcısı, apartmanın çatısında intihara teşebbüs etti
YEREL HABERLER Çatıya çıkan şahsı eşi ve müzakereci polis ekibi ikna ...
Antalya'da apartman dairesinde tüp patlaması Eski kız arkadaşı ile konuşmak için evde beklerken yaşanan patlamada yaralandı Evin camlarının parçalandığı patlamada maddi hasar meydana geldi
YEREL HABERLER Antalya'da apartman dairesinde tüp patlaması Eski kız ...
Aynı noktada iki kaza oldu; tur otobüsü sahibiyle sürücü, maske yüzünden tartıştı
YEREL HABERLER Aynı noktada iki kaza oldu; tur otobüsü sahibiyle ...
Antalya'da evde patlama (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Antalya'da evde patlama (2) - Yeniden
Alanya’da motosiklet sürücülerine yönelik denetim
YEREL HABERLER Alanya’da motosiklet sürücülerine yönelik denetim
Antalya'da apartman dairesinde patlama: 1 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da apartman dairesinde patlama: 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X