Kahveciler, Kıraathaneciler, Büfeciler Federasyonu Genel Başkanı, koronavirüse yakalandı

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

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Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA) TÜRKİYE Kahveciler, Kıraathaneciler, Büfeciler Federasyonu Genel Başkanı ve Antalya Kahveciler Odası Başkanı Murat Ağaoğlu'nda koronavirüs tespit edildi.

Özel hastanede muayene olup, Covid-19 testi yaptıran Murat Ağaoğlu'nun sonucu pozitif çıktı. Ağaoğlu, sosyal medya hesaplarından "Yapılan test sonucu pozitif çıkmıştır. Benimle yakın zamanda irtibata geçen varsa test yaptırsın" paylaşımında bulunarak, evinde kendisini izole etti.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile filyasyon ekipleri, Murat Ağaoğlu ile temas halinde olanları belirlemek için görev yaptığı meslek odalarında çalışanlardan test örnekleri alacak.DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2020-10-16 12:29:24



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