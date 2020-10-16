Antalya'da 'Hicaz narı' hasadı



Veli KÖKEN/DÖŞEMEALTI (Antalya), (DHA) TÜRK tarımının ve ihracatının önemli ürünlerinden biri olduğu için 'kırmızı elmas' olarak adlandırılan 'Hicaz narı' hasadına, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde başlandı.

Kalitesi ve rekoltesi açısından Türkiye'de önemli yere sahip olan Döşemealtı'nın 'Hicaz narı'nda hasat dönemi başladı. Uzun süre üreticileri üzen nar, son birkaç yıldır ihracattaki artışla ilçe ekonomisi için önemli gelir kaynağı haline geldi. Bu yıl rekoltenin, beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi hedeflenen nar, 2,5- 3 lira satış fiyatıyla üreticiye yine kazandırdı. 'Hicaz narı' hasadıyla birlikte mevsimlik nar işçilerinin de yüzü güldü. İşçiler, para kazanmak için nar hasadının önemli dönem olduğunu belirtti.

'ANTALYA'NIN EN KALİTELİ NARI DÖŞEMEALTI'NDA'

Döşemealtı'nda uzun yıllardır çalıştırdığı nar işleme ardiyesiyle üretici ve tüccar arasında bağlantı kuran, ihracatçı firma temsilcisi Ali Coşanay, bu yıl yine sezonun bereketli geçtiğini, narların kaliteli olduğunu söyledi. Coşanay, "Döşemealtı ilçesi nar üretimiyle bütünleşmiş bir durumda. Türkiye'nin en önemli nar üretim sahalarından biri olan Döşemealtı, Antalya'nın en kaliteli narının üretildiği bölgedir. Döşemealtı narının en önemli özeliği kalın kabuklu ve iri taneli olması nedeniyle depolama ve saklama ömrünün uzun olması. Narın bölgeye ciddi ekonomik katkısı var. Narın fiyatı artık düşmez, daha da yükselir. Nar hasadı istihdam açısından da önemli bir yer tutuyor. Özelikle bu yıl pandemi nedeniyle sektörlerin bir bölümünün açılmaması nedeniyle nar hasadı bir iş ve gelir kapısı oldu" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Döşemealtı Veli KÖKEN

2020-10-16 12:36:10



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