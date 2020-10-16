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112'yi arayıp kimi papağanına korona testi istedi, kimi de 'Düğünümüze bari siz gelin de Cemilem oynayalım' dedi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 9 ayda 2 milyon gereksiz çağrı geldi Çağrı merkezini meşgul eden 245 kişi hakkında işlem başlatıldı, 21’ine ceza tatbik edildi Salgınla mücadele kapsamında gelen şikayet ve ihbar sayısı 8 bin 957 oldu Antalya’da ise 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 3 milyon 74 bin 532 çağrı geldi Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak: "'Sanırım papağanım Covid-19 oldu. Bana hep annecim, canım, bebişim derdi. Artık hiç öyle söylemiyor. Gelip papağanıma test yapar mısınız?' diyenler var"

İHA

112'yi arayıp kimi papağanına korona testi istedi, kimi de 'Düğünümüze bari siz gelin de Cemilem oynayalım' dedi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 9 ayda 2 milyon gereksiz çağrı geldi Çağrı merkezini meşgul eden 245 kişi hakkında işlem başlatıldı, 21’ine ceza tatbik edildi Salgınla mücadele kapsamında gelen şikayet ve ihbar sayısı 8 bin 957 oldu Antalya’da ise 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 3 milyon 74 bin 532 çağrı geldi Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak: "'Sanırım papağanım Covid-19 oldu. Bana hep annecim, canım, bebişim derdi. Artık hiç öyle söylemiyor. Gelip papağanıma test yapar mısınız?' diyenler var"

Antalya’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bu yılın 9 ayında toplam 3 milyon 74 bin 532 çağrı gelirken, çağrıların yüzde 62’si asılsız ya da gereksiz çıktı. Gelen ihbarlar arasında ilginç ve asılsız ihbarlar ise operatörleri şaşkına çevirdi. Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak, "'Sanırım papağanım Covid19 oldu. Bana hep annecim, canım, bebişim derdi. Artık hiç öyle söylemiyor. Gelip papağanıma test yapar mısınız?' diyenler var" dedi.
Her gün binlerce çağrıya cevap vererek acil vakalarda hayat kurtarıcı rol üstlenen Antalya 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi’nde bu yıl ihbar artışı yaşandı. Ambulans, polis, jandarma, itfaiye, Sahil Güvenlik, Afet Acil ve Orman Yangın birimlerinin bir arada ve koordineli bir şekilde hizmet verdiği Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Eylül ayı sonu itibarıyla 3 milyon 74 bin 532 çağrı geldi. Söz konusu rakam geçen yılı ilk 9 ayda yakaladı. İhbarlardan yüzde 68’i (1 milyon 913 bin 551) asılsız çıkarken, gerekli çağrı sayısı ise yüzde 32 (1 milyon 160 bin 981) olarak kayıtlara geçti.

Kentteki yabancıların asılsız ihbar oranı düşük
8 yabancı dil operatörünün çalıştığı kurumda, Eylül ayı itibarıyla yabancı dilde gelen ihbar sayısı 3 bin 513 oldu. Bu çağrılardan gerekli çağrı sayısı 3 bin (yüzde 85), asılsız ihbar sayısı ise 513 (yüzde 15) olarak kaydedildi. Çağrıların yüzde 50’si İngilizce olurken, Rusça yüzde 26, Almanca yüzde 17 ve diğer diller yüzde 7’lik kısmını oluşturdu.

Pandemiyle ilgili çağrı sayısı 208 bin 630
Türkiye’nin salgının başlamasının hemen akabinde faaliyete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu'na ise toplam 208 bin 630 ihbar geldi. Yine İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen denetim faaliyetlerinin tek elden yürütülmesi için her türlü şikâyet ve ihbarın yapılabileceği Antalya İlİlçe Salgın Denetim Merkezine (İSDEM) de 8 bin 957 ihbar geldi.

“Papağanım sürekli korona diyor, gelip test yapar mısınız?"
Gelen asılsız çağrıların yanı sıra ilginç ihbarlar ise 112 çalışanlarını şaşkına çevirdi. 2020 yılı çağrı verilerini paylaşan Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak, 2019 yılında asılsız ihbar ya da gereksiz yere arayarak operatörleri meşgul eden 245 kişi hakkında işlem başlatıldığını ve bunlardan 21’ine cezalarının tebliğ edildiğini bildirdi. Çağrı merkezine asılsız ihbarların yanı sıra ilginç ihbarların da geldiğini aktaran Koçak, “Örnek verecek olursak, 'Sanırım papağanım Covid19 oldu. Sürekli korona korona korona diye konuşuyor. Bana hep annecim, canım, bebişim derdi. Artık hiç öyle söylemiyor. Gelip papağanıma test yapar mısınız?', 'Düğünümüze korona belasından ötürü kimse gelmedi. Bari siz gelin de Cemilem oynayalım' diyenler oldu” dedi.

“Turşu kavanozunu açmak için itfaiye gönderir misiniz?”
İlginç ihbar örneklerini vermeye devam eden Koçak, “Ben panik atak hastasıyım. Uçağımı kaçırmak istemiyorum, panik atağımı tetikler. Ambulans beni havaalanına yetiştirebilir mi lütfen”, 'Turşu kavanozunun kapağını açamadık ailece, hepimiz denedik, komşular da denedi. Yok olmuyor. Acaba itfaiye gelebilir mi?', 'Kahvedeyiz şimdi arkadaşlarla taş diziyoruz. Size çok önemli bir sorum var, ona göre karar vereceğim. Okeye döneyim mi dönmeyeyim mi?' deyip gülüşenler var” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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