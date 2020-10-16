2 yaşından beri mücadele ettiği hastalığı akupunktur ve ozon tedavisiyle yendi

Antalya’nın Alanya ilçesinde 2 yaşından beri egzama hastalığıyla mücadele eden 10 yaşındaki kız, akupunktur ve ozon gibi tedavilerle iyileşerek eski sağlığına kavuştu.

Alanya'da yaşayan anne Arzu Şahiner Serin, 8 yıldır egzama (deri hastalığı) hastalığıyla mücadele eden kızı Nazife Yasemin Serin Alanya'da özel bir sağlık merkezinde tedavi altına alındı Minik kız, akupunktur ve ozon gibi çeşitli uygulamalar yapıldı. Yaklaşık 15 gündür tedavisi süren Serin, sağlığına kavuştu.



“Kızım şimdi daha iyi eskiden eser kalmadı”

Kızının 2 yaşından beri bu hastalıkla mücadele ettiğini söyleyen anne Arzu Şahiner Serin, ancak hiçbir ilerleme olmadığını kaydetti. Serin, “Kızının rahatsızlığı için buraya geldiğini aktaran Serin, “ Kızım 8 yıldır egzama hastalığıyla mücadele ediyor. Gitmediğimiz doktor kalmadı. Arkadaş tavsiyesiyle daha sonra Recep hocamla iletişime geçtim. Kızımın tedavisi şuan çok iyi gidiyor. İlk 3 haftada baya bir aşama kaydettik. Kızımın hemen hemen vücudunun her kısmında egzama vardı ve sürekli kaşınıyordu. Kızım şimdi daha iyi eskiden eser kalmadı.



“Kısa süre içerisinde yüzde 80 oranında iyileşme oldu”

Dr. Recep Çelik, hastanın kendilerine muayene için yaklaşık 15 gün gün önce geldiklerini söyledi. Çelik, “ Nazife Yasemin Serin’in vücudunun her tarafında kronik egzama vardı. Bizde hastamızı tedaviye aldık. Beslenmesini düzenleyerek tedavi sürecine başladık. Kısa süre içerisinde yüzde 80 oranında iyileşme oldu. Zamanla tamamen iyileşmesini sağlayacağız” diye konuştu.

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