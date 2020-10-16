Yakaladıkları hırsızı otomobilin bagajına hapsettiler



Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da mahalle sakinleri tarafından yakalanan hırsızlık zanlısı, otomobilin bagajına kapatılıp hapsedildi. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi'nde evlerden bir haftadır hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, semt sakinleri tarafından yakalandı. Zanlı bir otomobilin bagajına kapatılıp hapsedildi. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Hırsızlık şüphelisinin bagajdan çıkma hamlesine mahallelilerce engel olunurken, şüpheliyi yakalayan kişinin, "Çıkarma, çıkarma orada yaşamayı seviyor" sözleri ile başka bir kişinin "Bekle de biraz dövelim" sözleri cep telefonu kamerasına yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2020-10-16 16:32:46



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