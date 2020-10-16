Verdikleri oy sebebiyle açıklama istenen meclis üyeleri komisyon kararı altına uzman görüşü istedi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Ekim ayı devam meclis toplantısında, geçmiş dönem meclisinde bir imar maddesine oy veren bazı üyelere, İçişleri Bakanlığı tarafından zarf gönderildi. Konuyla ilgili belediyeye dilekçe yazdığını ifade eden MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli, “Neden verdiğimiz oydan dolayı savunma vereceğiz? Bundan sonraki komisyon kararının altında uzman kişilerin gerekçelerinin belirtilmesini istiyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin Ekim ayı devam meclis toplantısı, Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda bir önceki dönemde mecliste görev yapan üyelerin masalarına sarı zarflar konuldu. Zarfların İçişleri Bakanlığı’na bağlı müfettişler tarafından gönderildiği, bazı kamu yerleri, sosyal tesisler, donatı alanları gibi konularda önceki dönemde oylanıp, kabul edilen imar konularıyla ilgili meclis üyelerinden yazılı açıklama istendiği öğrenildi.



"Geldiğimizde sarı zarflarla karşılaştık"

Konuyla ilgili meclise görüşünü bildiren MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli, “Geldiğimizde sarı zarflarla karşılaştık. Geçmiş dönemde yaptığımız oylamalardan dolayı zarf geldi. Bununla ilgili belediyemize dilekçe yazdım. Bize komisyon kararları geliyor ‘komisyon uygundur, uygun değildir’ deniliyor. Neye göre uygun, neye göre uygun değil bilmiyoruz. Arkadaşlarımızın hiçbiri imarcı falan değil. Dilekçede de belirttim. Bundan sonraki komisyon kararlarının altında uzman kişilerin, belediyenin teknik kadrosunun görüşünün belirtilmesini istiyorum” dedi.

Meclis üyeleri olarak topluma, kamuya ve hukuka karşı sorumlulukları olduğunu ifade eden Senirli, “Ne günahımız var da verdiğimiz oydan dolayı savunma vereceğiz? Bundan sonraki komisyon kararının altında uzman kişilerin gerekçelerinin belirtilmesini istiyorum” diye konuştu.

Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu ise “Aynı sarı zarfı ben de dün cebime koydum. Aynı zarf bana da geldi. Bu konuyla ilgili arkadaşlar daha titiz çalışma yapacaklardır” dedi.

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