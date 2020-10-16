Polis, yola dökülen meyveleri çiftçiyle birlikte topladı

Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir trafik polisi, kamyonetiyle taşıdığı meyveleri yola saçılan çiftçiye yardım edip, yola saçılan ürünleri tek tek topladı. O anların görüntüleri, sosyal medyada büyük takdir topladı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinden aldığı mürdüm eriği kasalarını toptancı haline götüren bir çiftçi, kamyonetiyle İller Bankası Köprülü Kavşağı'na çıktığı sırada kasalar araçtan düştü. Kilolarca mürdüm eriği yola saçılırken, yoğun trafik akışı devam etti. Bölgede görevli bir trafik polisi, meyveleri toplamaya çalışan çiftçiye yardım etti. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik şubesinde görevli polis memuru, meyveleri tek tek elleriyle kasalara koydu.
Polisin çiftçiye bu yardımı, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Polisin görüntüsü, büyük takdir topladı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK
2020-10-16 16:41:04
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