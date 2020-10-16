Altınordu'dan Adana'ya özel uçuş

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, uçuş sponsoru Corendon Airlenes'in özel takım uçağıyla Adana'ya uçtu.

Corendon Airlines, geçtiğimiz sezon partnerlik anlaşmasına imza attığı Altınordu Futbol Kulübü'nün, Adana seyahati için özel bir uçak tahsis etti. Altınordu kafilesi için özel uçak içi giydirmelerin yapıldığı seyahat öncesinde konuşan Altınordu FK futbolcuları, gördükleri ilgiden dolayı firma yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür etti. Altınordu kafilesi, uçuş öncesinde özel uçak önünde fotoğraf da çektirdi.

2020 yılı başında Corendon Airlines ile Altınordu Futbol Kulübü’nü bir araya getiren sponsorluk anlaşması kapsamında Altınordu formalarında logosuyla birlikte yer alan havayolu şirketi ayrıca dünyanın çok uzak bölgelerinden gelen çocukları futbol ve eğlencenin etrafında birleştiren, alt yaş futbol turnuvaları arasında çok saygın bir yere sahip olan U12 İzmir Cup’a da 2021 yılında destek verecek.

Altınordu Futbol Kulübü’nün geleceğe yatırım vizyonuna ve Türk futboluna büyük katkı sağlayan anlaşma çerçevesinde havayolu şirketi, Altınordu Futbol Kulübü'nün altyapı takımlarının uluslararası turnuvalara katılımına da destek veriyor.

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