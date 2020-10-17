633 gündür kayıp olan Buse için köpekli arama Kadavra iz takip köpekleri Buse'yi aradı Jandarma kayıp Buse'yi köpekle aradı ancak sonuç alınamadı

Antalya'nın Kemer ilçesinde 633 gün önce meydana gelen hortum felaketinde kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar’ın bulunması için uzun süredir ara verilen arama faaliyetlerine İl Jandarma Komutanlığ’na bağlı kadavra ve iz takip köpekleriyle devam edildi.

Arama çalışmalarına, baştan beri katılan “Pense” isimli kadavra köpeği yanında, “Gölge” isimli iz takip köpeği de katıldı. Çalışmalar, denize yakın bölgede gerçekleştirildi ancak yine Buse Acar’dan bir ize rastlanılamadı.

24 Ocak 2019 günü öğleden sonra Kemer’in Tekirova Mahallesi sınırları içinde bulunan Phaselis Antik Kenti sahilinden başlayarak yaklaşık 30 kilometrelik bir alanda zaman zaman etkili olan hortum, en büyük tahribatı Kemer Küçük Sanayi Sitesi ve Kemer Devlet Hastanesi ile Antalya Balıkçı Barınağı’nda yaptı. Hortumun Küçük Sanayi Sitesi’ni vurduğu sırada Buse ve annesi Ayla Acar’ın içinde bulunduğu otomobil, hortumun etkisiyle uçuşan enkazın çarpmasıyla sel halinde akan Ağva Deresi’ne sürüklenmiş, Buse Acar henüz tespit edilemeyen biçimde kaybolurken, ilk anda kendisini kaybeden anne Ayla Acar’ın içinde bulunduğu otomobil, 100 metre aşağıda dere kıyısındaki çalılara takılmış ve soğuk suyun etkisiyle kendisine gelen anne Ayla Acar, kanlar içinde kendisini araçtan dışarıya atmıştı. Dere yatağından sürünerek çıkmaya çalışırken bağırarak yardım isteyen Ayla Acar, olayın ilk şokunu atlatan esnafların yardımıyla yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, ancak Kader Buse Acar’ın izine rastlanılamamıştı.



Birkaç eşya ve tampon bulunabildi

İlk saatlerden itibaren başlatılan arama çalışmaları aylarca devam etmiş, Kader Buse Acar, çevredeki tepelerde, dere boyunda, dere yatağında ve denizde yüzlerce görevlinin katılımıyla aranmış, bu aramalarda Buse’nin çantası ve içindeki bazı eşyaları, ayakkabısının bir teki ve daha sonraki aylarda otomobilin tamponu bulunabilmişti.

Arama faaliyetleri aralıklarla devam ederken, dere yatağında JAK Arama kurtarma ekibi ve kadavra köpeklerinin yaptığı aramalardan sonra çalışmalar sona ermiş, Buse için gıyabi cenaze namazı kılınmıştı.

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