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(Özel) Sabaha kadar tüfekle ve sopayla avokado nöbeti tutuyorlar Üretici, köpekler ve ellerinde tüfekle sabaha kadar bahçede devriye geziyor Ellerinde fenerlerle karanlık noktaları tek tek kontrol ediyorlar

İHA

(Özel) Sabaha kadar tüfekle ve sopayla avokado nöbeti tutuyorlar Üretici, köpekler ve ellerinde tüfekle sabaha kadar bahçede devriye geziyor Ellerinde fenerlerle karanlık noktaları tek tek kontrol ediyorlar

Antalya’nın Alanya ilçesinde geçiminin büyük kısmını avokadodan karşılayan üreticiler, son günlerde artan hırsızlık olayları nedeniyle bahçelerinde sopa ve tüfeklerle sabaha kadar nöbet tutuyor. Geçtiğimiz günlerde bir bahçeden 2 bin 500 TL değerinde avokadonun çalınmasının ardından üretici bahçelerinde sabaha kadar köpekler eşliğinde tüfekle nöbet tutmaya başladı.
Türkiye'de avokado üretiminin yaklaşık yüzde 70'inin karşılandığı ve 45 bin hektar alandaki avokado bahçesinde 70 milyon adet üretim hedeflenen Alanya’da üreticilerin başı hırsızlarla dertte. Fiyatın yüksek olması ve alıcısının kolay bulunması nedeniyle bahçelerde art arda yaşanan hırsızlıklar üzerine üreticiler, sabahlara kadar nöbet tutuyor. Hava karardıktan sonra ellerinde sopa ve tüfeklerle bahçelerinde devriye gezen üreticiler, en ufak bir ses duyduğunda ‘kim var orada’ diyerek o yöne koşuyorlar. Birbirleriyle de sürekli telefon irtibatı kuran çiftçiler, ellerindeki fenerlerle de karanlık noktaları aydınlatarak kontrol ediyor. Üreticiler avokado nöbeti her gün sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürüyor.

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Sevilgen: “Bu kişilerde uyku yok ve eve hasret kalıyorlar”
Bahçede nöbet tutan üreticileri ziyarete gelen Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, avokado hırsızlığının artarak devam ettiğini söyledi. Sevilgen, “Şu an Dimçayı Mahallesi’ndeyiz. Avokadonun en güzel ve en bol olduğu bir mahalledeyiz. Burada herkes bahçelerinde hırsızlara karşı nöbet tutuyor. Bu kişilerde uyku yok ve eve hasret kalıyorlar. Sabaha kadar nöbet tutmak zorundalar. Üreticilerin sadece geçim kaynakları avokadodan elde ettiği kazanç olduğu için çaldırmamak zorunda. Mesela az önceki girdiğimiz bahçede köpek var. Üretici köpekle beraber sabaha kadar duruyor. Bazı bahçelerde silahları şu an nöbet tutan arkadaşlarımız var. Hırsızlar gelirse silah sıkacak üreticiler de var” dedi.

“Avokado hırsızlığının yüzde 80’ini gençler yapıyor”
Üreticinin çok canının acıdığını aktaran Sevilgen, “Bazı üreticilerin bahçeleri çok küçük, onların geçim kaynağı sadece buradan. Burada arkadaşımız sabaha kadar nöbet tutuyor. Bu bahçedeki avokadoları çaldırdığı anda yarın bu kişi de hırsızlık yapmak zorunda kalacak evini geçindirebilmek için. Avokado hırsızlığının yüzde 80’ini gençler yapıyor. Dolasıyla bu kişiler adliyeden serbest kalıyor. Çünkü 18 yaş altındaki çocuklara bu kapsamda bir cezai işlem yok. Biz şunu da söylüyoruz; hırsızla üretici inşallah karşılaşmazlar. Çünkü karşılaştığı zaman ya hırsız çiftçiye bir darbe vuracak yada tam tersi olacak. İnanın çok kötü bu nöbetler sabah saatlerine kadar devam edecek” diye konuştu.

Üretici Veli Akın: “Her günümüz sabaha kadar hırsız beklemekle geçiyor”
Avokado bahçesinde nöbet tutan Veli Akın, bu gece yine hırsızlara karşı nöbet tuttuğunu belirtti. Akın, “Ağaçlarda hiç avokado kalmamış, bütün gelirimizi toplamışlar. Bu nöbet nereye kadar daha devam edecek. Bu konu hakkında yetkililerden yardım istiyoruz. Bu sadece vatandaşın nöbet tutmasıyla olmaz herkesin buna duyarlılık göstermesi lazım. Her günümüz sabaha kadar hırsız beklemekle geçiyor ve uyku yüzü yok” ifadelerini kullandı.

“Bizim bahçeden yıllık 56 bin avokado çalınıyor”
Yaklaşık 20 dönümlük arazisinde bu gecede nöbet tutan Mehmet Zeybek, avokado hırsızlarını elinde sopayla beklediklerini ifade etti. Her akşam avokadoların çalındığını belirten Zeybek, “Bizim bahçeden yıllık 56 bin avokado çalınıyor. Bizim tek geçim kaynağımız avokadodan elde ettiğimiz gelirden oluşuyor. Köpek ile elimizde sopa ve tüfekle bahçeleri geziyoruz. Her 2 saatte bir devriye atıyoruz bu şekilde. Bahçelerimizi kurumak için yetkililerden yardım istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu gençler elden gidiyor”
Sabaha kadar nöbet tuttuklarını söyleyen üretici Mehmet Küçükcoşkun ise şunları söyledi: “Avokado hırsızları son dönemde artış gösterdi. Bu hırsızlığı yapanlar yaşlı değil, genç kesimden oluşuyor. Bunların bazıları uyuşturucu kullanıyor ve artık ailelerinin de bu kişilere sözü geçmiyor. Bu gençler elden gidiyor. Uyuşturucu parası bittiği zaman avokado ve muz hırsızlığına yöneliyorlar. Bizim temennimiz devletimizin bu çocuklara sahip çıkması.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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