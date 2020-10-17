35 metrelik falezlerdeki çöpleri, gönüllü dağcılar topladı Halatlarla falezlere inen dağcılar, 35 metre yüksekliğe aldırış etmeden 250 torbaya yakın çöp topladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

35 metrelik falezlerdeki çöpleri, gönüllü dağcılar topladı Halatlarla falezlere inen dağcılar, 35 metre yüksekliğe aldırış etmeden 250 torbaya yakın çöp topladı

İHA

35 metrelik falezlerdeki çöpleri, gönüllü dağcılar topladı Halatlarla falezlere inen dağcılar, 35 metre yüksekliğe aldırış etmeden 250 torbaya yakın çöp topladı

Muratpaşa Belediyesi, Toroslar Doğa Sporları Kulubü (TODOSK) ve Türkiye Dağcılık Federasyonu işbirliğinde dünyaca ünlü falezlerde gönüllü dağcılar temizlik yaptı. Halatlarla falezlere inen dağcılar, 35 metre yükseklikte yaklaşık 250 torba çöp topladı.
Muratpaşa ilçesine bağlı YeşilBahçe Mahallesi Falez 2 Park’ında gerçekleşen çöp toplama etkinliğine belediye personelleri TUDOSK sporcuları ve çeşitli dernek üyeleri katıldı. 40 kişilik gönüllü dağcılar falezler üzerinde temizlik yapabilmek için halatlı düzenekler kurdu. Baret ve eldivenlerini giyen gönüllüler, 35 metre yükseklikte falezlerden denize doğru indi. Dağcılar, çöpleri tek tek ellerindeki çubuklarla toplamaya başlarken, toplanan çöpler de halat yardımıyla yukarıya çekildi. Falezler üzerinde toplanan çöplerin içerisinden ise alkol şişeleri, poşet, kağıt, pet şişe gibi bir çok atıkların olduğu gözlendi.
Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TUDOSK) Başkanı Fahri Altun her yıl rutin bir şekilde falez temizliği yaptığını dile getirerek “Falezler dediğimiz zaman temizliği çok zor olan yüksek ve kayalık alanda yapılan çalışmadır. Bu temizliği yapabilmek için profesyonel teknik dağcıların yapabilecekleri bir çalışmadır. Bu sebeple Muratpaşa Belediyesi yaptığımız işbirliği neticesinde her yıl falezlerde temizlik yapıyoruz. Yer yer 3040 metre yükseklikte çalışmalar yapmaktayız. Çöpü temizlemekle bitmez, önemli olan, vereceğimiz mesaj burada çöpü falezlere, denize atmak değil, çöpü çöpe atabilmektir” dedi.

“200250 torba çöp topladık”
TUDOSK Başkanı her seferinde 300400 torba çöp topladığını ve üzgün olduğunu vurgulayarak, “Dünya çapında bilinen şu güzelim falezlerin bu şekilde kirletilmesi üzücü bir olaydır. Yaklaşık 200250 torba çöp topladık. Çöpler saymakla bitmez yani şişelerden poşetlerden tutun her türlü atık var. İsteğimiz çöpü falezlere ve denize atmamak çöpü çöpe atalım” diye konuştu.
Ayrıca falezler üzerinden toplanan 200250 torba çöplerle birlikte kulüp üyeleri anı fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polis kıyafetli şüphelinin soyduğu kuyumcunun 1 yıl önce de bayıltılarak soyulduğu ortaya çıktı Elleri kelepçelenip, boynundan bantlanarak soyulan kuyumcunun 1 yıl önce de başka soyguncular tarafından bayıltılarak 3 kilo altınının soyulduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Polis kıyafetli şüphelinin soyduğu kuyumcunun 1 yıl ...
Türkiye’nin dört bir yanından topladı, Japonlar da yapmaya başladı Türkiye’nin tüm bölgelerini köy köy gezip iğne oyalı yazma, kilim ve halıları toplayan Japon gelinin dev koleksiyonunu görenler hayrete düşüyor Koleksiyonunu Japonya’da da sergileyen Japon yazar İkumi Nonaka, tanıtım sonrası Japonya’da birçok kişinin iğne oyası yapmaya başladığını söyledi Japon Yazar İkumi Nonaka: "Tanıtım sonrası Japonya’da da birçok kişi iğne oyası yapmaya başladı. "Türk gençler, ‘Bunlar Japonya’daki eski eserler mi’ diye soruyor. Ben de onlara ‘Sizin kültürünüz’ diyorum. Şaşırıyorlar”
YEREL HABERLER Türkiye’nin dört bir yanından topladı, Japonlar da ...
Antalya'da polis üniformalı kuyumcu soygunu (3)
YEREL HABERLER Antalya'da polis üniformalı kuyumcu soygunu (3)
Antalya'da polis üniformalı kuyumcu soygunu/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Antalya'da polis üniformalı kuyumcu soygunu/ Ek ...
Antalya'da polis üniformalı kuyumcu soygunu (2)
YEREL HABERLER Antalya'da polis üniformalı kuyumcu soygunu (2)
POYD Başkanı Atmaca: 2021'e umutla bakıyoruz
YEREL HABERLER POYD Başkanı Atmaca: 2021'e umutla bakıyoruz
(Özel) Sabaha kadar tüfekle ve sopayla avokado nöbeti tutuyorlar Üretici, köpekler ve ellerinde tüfekle sabaha kadar bahçede devriye geziyor Ellerinde fenerlerle karanlık noktaları tek tek kontrol ediyorlar
YEREL HABERLER (Özel) Sabaha kadar tüfekle ve sopayla avokado nöbeti ...
Polis kıyafeti giyen soyguncu, kuyumcuyu soydu Kuyumcuyu ve yan esnafı kelepçeleyen şüpheli, 1 kiloyu geçkin altını aldığı öğrenildi
YEREL HABERLER Polis kıyafeti giyen soyguncu, kuyumcuyu ...
Antalya'da polis üniformalı kuyumcu soygunu (1)
YEREL HABERLER Antalya'da polis üniformalı kuyumcu soygunu (1)
5’inci Kaleiçi Old Town Festivali’ni, ‘Kalbimizdesin Kaleiçi’ sloganıyla online olarak gerçekleştirdi. Freud’un torunundan Kaleiçi Old Town Festivali’ne övgü “Bu festival dünya kültürüne önemli bir katkı”
YEREL HABERLER 5’inci Kaleiçi Old Town Festivali’ni, ‘Kalbimizdesin ...
FETÖ'nün güncel il yapılanmasına 12 tutuklama Antalya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu Covid-19 pozitif olan 2 şüpheliyle ilgili süreç karantina sonunda devam edecek Darbeler sonucu çöken moral ve motivasyonu yeniden kazanmak için örgüt, irtibatlı olunan mensuplarıyla sürekli toplantı yapmış Aranması olan veya aldığı cezası kesinleşen örgüt üyelerinin firari olarak yaşayıp saklanmalarına yönelik hücre evleri ayarladılar SGK kaydı olmaksızın çalışabilmelerine yönelik arayış içerisinde oldukları ve usulsüz iş imkanı sağlamaya çalıştıkları tespit edildi
YEREL HABERLER FETÖ'nün güncel il yapılanmasına 12 tutuklama Antalya ...
633 gündür kayıp olan Buse için köpekli arama Kadavra iz takip köpekleri Buse'yi aradı Jandarma kayıp Buse'yi köpekle aradı ancak sonuç alınamadı
YEREL HABERLER 633 gündür kayıp olan Buse için köpekli arama Kadavra ...
Boş arazi, uyuşturucu bağımlılarının meskeni oldu
YEREL HABERLER Boş arazi, uyuşturucu bağımlılarının meskeni oldu
Narenciye ihracatına koronavirüs dopingi
YEREL HABERLER Narenciye ihracatına koronavirüs dopingi
11 yaşındaki Eren, 10 ayrı enstrüman çalıyor
YEREL HABERLER 11 yaşındaki Eren, 10 ayrı enstrüman çalıyor
FETÖ'nün güncel il yapılanmasına büyük darbe: 23 gözaltı Antalya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu Darbeler sonucu çöken moral ve motivasyonu yeniden kazanmak için örgüt, irtibatlı olunan mensuplarıyla sürekli toplantı yapmış Aranması olan veya aldığı cezası kesinleşen örgüt üyelerinin firari olarak yaşayıp saklanmalarına yönelik hücre evleri ayarladılar SGK kaydı olmaksızın çalışabilmelerine yönelik arayış içerisinde oldukları ve usulsüz iş imkanı sağlamaya çalıştıkları tespit edildi
YEREL HABERLER FETÖ'nün güncel il yapılanmasına büyük darbe: 23 ...
Antalya’da zehir tüccarlarına büyük darbe Eylül ayındaki 331 operasyonda 171 kilo uyuşturucu madde, uyuşturucu suçundan elde edildiği değerlendirilen 128 bin 130 TL ele geçirildi 379 şüpheliye adli işlem yapılıp, 61 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya’da zehir tüccarlarına büyük darbe Eylül ...
Alanya'da, park halindeki taksiye çarpan motosikletli öldü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Alanya'da, park halindeki taksiye çarpan motosikletli ...
Alanya'da, park halindeki taksiye çarpan motosikletli öldü
YEREL HABERLER Alanya'da, park halindeki taksiye çarpan motosikletli ...
Park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsü ...
Hobi Bahçelerinin süresi uzatıldı Büyükşehir Meclisi’nden Antalya Ulaşım A.Ş.’ye destek ödemesi
YEREL HABERLER Hobi Bahçelerinin süresi uzatıldı Büyükşehir ...
Küçük kız korona denetiminde kaymakama "Bayrak" şiirini okudu
YEREL HABERLER Küçük kız korona denetiminde kaymakama "Bayrak" ...
Polis, yola dökülen meyveleri çiftçiyle birlikte topladı
YEREL HABERLER Polis, yola dökülen meyveleri çiftçiyle birlikte ...
Altınordu'dan Adana'ya özel uçuş
YEREL HABERLER Altınordu'dan Adana'ya özel uçuş

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X