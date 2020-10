35 metrelik falezlerdeki çöpleri, gönüllü dağcılar topladı Halatlarla falezlere inen dağcılar, 35 metre yüksekliğe aldırış etmeden 250 torbaya yakın çöp topladı

Muratpaşa Belediyesi, Toroslar Doğa Sporları Kulubü (TODOSK) ve Türkiye Dağcılık Federasyonu işbirliğinde dünyaca ünlü falezlerde gönüllü dağcılar temizlik yaptı. Halatlarla falezlere inen dağcılar, 35 metre yükseklikte yaklaşık 250 torba çöp topladı.

Muratpaşa ilçesine bağlı YeşilBahçe Mahallesi Falez 2 Park’ında gerçekleşen çöp toplama etkinliğine belediye personelleri TUDOSK sporcuları ve çeşitli dernek üyeleri katıldı. 40 kişilik gönüllü dağcılar falezler üzerinde temizlik yapabilmek için halatlı düzenekler kurdu. Baret ve eldivenlerini giyen gönüllüler, 35 metre yükseklikte falezlerden denize doğru indi. Dağcılar, çöpleri tek tek ellerindeki çubuklarla toplamaya başlarken, toplanan çöpler de halat yardımıyla yukarıya çekildi. Falezler üzerinde toplanan çöplerin içerisinden ise alkol şişeleri, poşet, kağıt, pet şişe gibi bir çok atıkların olduğu gözlendi.

Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TUDOSK) Başkanı Fahri Altun her yıl rutin bir şekilde falez temizliği yaptığını dile getirerek “Falezler dediğimiz zaman temizliği çok zor olan yüksek ve kayalık alanda yapılan çalışmadır. Bu temizliği yapabilmek için profesyonel teknik dağcıların yapabilecekleri bir çalışmadır. Bu sebeple Muratpaşa Belediyesi yaptığımız işbirliği neticesinde her yıl falezlerde temizlik yapıyoruz. Yer yer 3040 metre yükseklikte çalışmalar yapmaktayız. Çöpü temizlemekle bitmez, önemli olan, vereceğimiz mesaj burada çöpü falezlere, denize atmak değil, çöpü çöpe atabilmektir” dedi.



“200250 torba çöp topladık”

TUDOSK Başkanı her seferinde 300400 torba çöp topladığını ve üzgün olduğunu vurgulayarak, “Dünya çapında bilinen şu güzelim falezlerin bu şekilde kirletilmesi üzücü bir olaydır. Yaklaşık 200250 torba çöp topladık. Çöpler saymakla bitmez yani şişelerden poşetlerden tutun her türlü atık var. İsteğimiz çöpü falezlere ve denize atmamak çöpü çöpe atalım” diye konuştu.

Ayrıca falezler üzerinden toplanan 200250 torba çöplerle birlikte kulüp üyeleri anı fotoğrafı çektirdi.

