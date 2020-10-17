Başkan Böcek’e verilen mekanik destekler aşamalı olarak azaltılmaya çalışılıyor

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yeni tip korona virüs (Covid19) tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin belediyeden yapılan açıklamada, verilen mekanik desteklerin aşamalı olarak azaltılmaya çalışıldığı, son 24 saat içerisinde bulguların stabil olup, olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumun kritikliğini koruduğu bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden Başkan Muhittin Böcek'in durumuyla ilgili belediyenin sosyal medya hesaplarından bugün yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Verilen mekanik destekler aşamalı olarak azaltılmaya çalışılmaktadır. Son 24 saat içerisinde bulguları stabil olup olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritiğini korumaktadır” denildi." ifadeleri kullanıldı.

39 gündür yoğun bakımda

CHP’li Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Covid19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.