Antalya’da 2 aylık bebeğin acı ölümü Babanın temizlediği tüfek ateş aldı, saçmalar 2 aylık bebeğin başına isabet etti Bebek hayatını kaybederken, baba gözaltına alındı

Antalya'da, babasının temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu çıkan saçmalar henüz 2 aylık bebeğinin başına isabet etti. Talihsiz bebek olay yerinde yaşamını yitirirken baba gözaltına alındı.



Olay, 17.15 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi'ndeki tek evde meydana geldi. İddiaya göre, baba Y.K. (18), birlikte yaşadığı anne M.G. (16) ve 2 aylık bebekleri evdeyken tüfeğini temizlemeye başladı. Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, 2 aylık bebek K.K.'nın başına isabet etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede bebeğin öldüğünü tespit etti. Olay sonrası ailenin yakınları sinir krizi geçirirken, baba Y.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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