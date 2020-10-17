Antalya'nın 'ilk apartmanı'nda yangın çıktı, 2 güvercin ve köpek kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'nın 'ilk apartmanı'nda yangın çıktı, 2 güvercin ve köpek kurtarıldı

DHA

Antalya'nın 'ilk apartmanı'nda yangın çıktı, 2 güvercin ve köpek kurtarıldı


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın ilk apartmanı olarak bilinen Yalı Apartmanı'nın 1'inci katında çıkan yangın, üst kattaki daireye de sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede yangın söndürülürken, dairelerde bulunan 2 güvercin ve köpek de zarar görmeden kurtarıldı.
Yangın, saat 21.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi 1317 Sokak'ta bulunan ve kentin ilk apartmanı olarak bilinen 5 katlı Yalı Apartmanı'nın 1'inci katındaki dairede çıktı. Elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle çıktığı değerlendirilen yangında yükselen alevi ve dumanı görenler, durumu polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Dairenin sahibi Endişe Açıkel evde olmadığı sırada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek üst kata da sıçradı.
Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangına müdahalede bulundu. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın, kısa sürede söndürüldü. 
Bina sakinlerinin yangın çıktığı dairelerde hayvanlar olduğunu söylemesi üzerine ekipler, yangın merdiveniyle katlara girdi. İtfaiye görevlileri, yangının başladığı birinci katta bir köpek ve üst kat balkonunda ise 2 güvercini kurtardı. İtfaiye ekipleri yanan balkon panjurlarının olduğu noktadan kurtardığı 2 güvercini suyla serinleterek güvenli noktaya aldı.
Ekipler, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2020-10-17 23:25:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ev yangınında dumandan etkilenen köpeği itfaiye kurtardı Antalya’da binanın 1. katında çıkan yangın, 2. kata da sıçradı
YEREL HABERLER Ev yangınında dumandan etkilenen köpeği itfaiye ...
Antalya’da 2 aylık bebeğin acı ölümü Babanın temizlediği tüfek ateş aldı, saçmalar 2 aylık bebeğin başına isabet etti Bebek hayatını kaybederken, baba gözaltına alındı
YEREL HABERLER Antalya’da 2 aylık bebeğin acı ölümü Babanın ...
Babasının temizlediği tüfek ateş aldı, 2 aylık Kumsal bebek öldü
YEREL HABERLER Babasının temizlediği tüfek ateş aldı, 2 aylık Kumsal ...
Alanya’da drama kursu seçmeleri yapıldı
YEREL HABERLER Alanya’da drama kursu seçmeleri yapıldı
Vali Yazıcı, “Sağlık Çalışanları Anne ve Kız Kampı”na katıldı
YEREL HABERLER Vali Yazıcı, “Sağlık Çalışanları Anne ve Kız Kampı”na ...
Antalya’da “Hayatımızı 6 TL’ye sonlandırıyoruz” dedirten korona manzarası ‘Ne alırsan 6 TL’ afişini görenler, korona virüsü unutup mesafe kuralına uymayarak izdiham oluşturdu Oluşan yoğunluğa cep telefonuyla çeken bir kadın “Hayatımızı 6 TL’ye sonlandırıyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi
YEREL HABERLER Antalya’da “Hayatımızı 6 TL’ye sonlandırıyoruz” ...
632 gündür izine ulaşılamayan Kader Buse için arama yapıldı
YEREL HABERLER 632 gündür izine ulaşılamayan Kader Buse için arama ...
Geri geri gelen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Geri geri gelen otomobile çarpan motosikletin ...
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
YEREL HABERLER Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Manavgat’ta ticari taksiyle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Manavgat’ta ticari taksiyle motosiklet çarpıştı: 2 ...
Başkan Böcek’e verilen mekanik destekler aşamalı olarak azaltılmaya çalışılıyor
YEREL HABERLER Başkan Böcek’e verilen mekanik destekler aşamalı ...
Gıda sektörünün önde gelenleri 2. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi’nde toplandı
YEREL HABERLER Gıda sektörünün önde gelenleri 2. Uluslararası Gıda ...
Antalya, pandemiye rağmen yabancı yatırımcının gözbebeği
YEREL HABERLER Antalya, pandemiye rağmen yabancı yatırımcının ...
35 metrelik falezlerdeki çöpleri, gönüllü dağcılar topladı Halatlarla falezlere inen dağcılar, 35 metre yüksekliğe aldırış etmeden 250 torbaya yakın çöp topladı
YEREL HABERLER 35 metrelik falezlerdeki çöpleri, gönüllü dağcılar ...
Polis kıyafetli şüphelinin soyduğu kuyumcunun 1 yıl önce de bayıltılarak soyulduğu ortaya çıktı Elleri kelepçelenip, boynundan bantlanarak soyulan kuyumcunun 1 yıl önce de başka soyguncular tarafından bayıltılarak 3 kilo altınının soyulduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Polis kıyafetli şüphelinin soyduğu kuyumcunun 1 yıl ...
Türkiye’nin dört bir yanından topladı, Japonlar da yapmaya başladı Türkiye’nin tüm bölgelerini köy köy gezip iğne oyalı yazma, kilim ve halıları toplayan Japon gelinin dev koleksiyonunu görenler hayrete düşüyor Koleksiyonunu Japonya’da da sergileyen Japon yazar İkumi Nonaka, tanıtım sonrası Japonya’da birçok kişinin iğne oyası yapmaya başladığını söyledi Japon Yazar İkumi Nonaka: "Tanıtım sonrası Japonya’da da birçok kişi iğne oyası yapmaya başladı. "Türk gençler, ‘Bunlar Japonya’daki eski eserler mi’ diye soruyor. Ben de onlara ‘Sizin kültürünüz’ diyorum. Şaşırıyorlar”
YEREL HABERLER Türkiye’nin dört bir yanından topladı, Japonlar da ...
Antalya'da polis üniformalı kuyumcu soygunu (3)
YEREL HABERLER Antalya'da polis üniformalı kuyumcu soygunu (3)
Antalya'da polis üniformalı kuyumcu soygunu/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Antalya'da polis üniformalı kuyumcu soygunu/ Ek ...
Antalya'da polis üniformalı kuyumcu soygunu (2)
YEREL HABERLER Antalya'da polis üniformalı kuyumcu soygunu (2)
POYD Başkanı Atmaca: 2021'e umutla bakıyoruz
YEREL HABERLER POYD Başkanı Atmaca: 2021'e umutla bakıyoruz
(Özel) Sabaha kadar tüfekle ve sopayla avokado nöbeti tutuyorlar Üretici, köpekler ve ellerinde tüfekle sabaha kadar bahçede devriye geziyor Ellerinde fenerlerle karanlık noktaları tek tek kontrol ediyorlar
YEREL HABERLER (Özel) Sabaha kadar tüfekle ve sopayla avokado nöbeti ...
Polis kıyafeti giyen soyguncu, kuyumcuyu soydu Kuyumcuyu ve yan esnafı kelepçeleyen şüpheli, 1 kiloyu geçkin altını aldığı öğrenildi
YEREL HABERLER Polis kıyafeti giyen soyguncu, kuyumcuyu ...
Antalya'da polis üniformalı kuyumcu soygunu (1)
YEREL HABERLER Antalya'da polis üniformalı kuyumcu soygunu (1)
5’inci Kaleiçi Old Town Festivali’ni, ‘Kalbimizdesin Kaleiçi’ sloganıyla online olarak gerçekleştirdi. Freud’un torunundan Kaleiçi Old Town Festivali’ne övgü “Bu festival dünya kültürüne önemli bir katkı”
YEREL HABERLER 5’inci Kaleiçi Old Town Festivali’ni, ‘Kalbimizdesin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X