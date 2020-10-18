Büyükşehir, Sokak Hayvanları Bakım Evi inşasına başladı

Hayvan dostu Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olacak bir projeyi hayata geçiriyor. Yaklaşık 21 milyon 500 bin liralık yatırımla Döşemealtı Kirişçiler Mahallesi’nde Avrupa standartlarında modern bir Sokak Hayvanları Bakım Evi inşa ediliyor. Bakımevi 1162 köpek, 732 kedi kapasiteli olacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in büyük önem verdiği modern ve yüksek standartlara sahip Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi’nin inşasına başlandı. Proje ile sahipsiz hayvanlara yönelik verilen hizmetler Antalya’ya yakışır şekilde daha modern koşullarda verilecek. Avrupa standartlarındaki merkez 1162 köpek, 732 kedi kapasiteli olacak.



84 bin metrekarelik proje alanı

21 milyon 500 bin Türk Lirası yatırım bedelli proje, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsisi alınan Döşemealtı Kirişçiler Mahallesi’ndeki 84 bin metrekare alan üzerinde uygulanıyor. Alanın 42 bin metrekaresi inşaat sahası, 6 bin metrekare kapalı alan ve geri kalan alan ise rezerv alanı olarak ayrıldı.

Merkezin inşaat sahası yaklaşık 1150 metre duvarla çevrildi. İnşaat çalışmalarının aralıksız sürdüğü projede, klinik binası, güvenlik binası, ön kayıt acil, personel binası, karantina binası, yavrulu anne bölümleri, mama deposu gibi yapıların temel kazıları tamamlanarak, izolasyon ve betonarme imalatları devam ediyor.



Örnek olacak

Türkiye’ye örnek olacak, Sokak Hayvanları Bakım Evi’nde birbirinden bağımsız kedi ve köpek barınakları, yavrulu anne bölümleri, klinik bölümü, operasyon öncesi bölümler, köpek oyun parkı, açık etkinlik alanı, karantina bölümü, personel binaları, güvenlik binaları, ameliyathaneler, ameliyat sonrası bakım bölümleri, yem ve mama deposu gibi bölümler yer alacak.

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