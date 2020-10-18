5 katlı apartmanda yangın; gece yarısı sokağa koştular

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir binanın giriş katında çıkan yangın nedeniyle apartman sakinleri sokağa döküldü. Yangında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 278 Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde yer alan 5 katlı apartmanın giriş katının mutfak kısmında duman ve alevleri görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Apartmanın içerisine dolan duman yüzünden bina sakinleri panikle sokağa çıkarken, bazı vatandaşlar ise balkonlarında kalmayı tercih etti. Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında, giriş katının mutfak kısmı kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri bazı evleri kontrol etmek için yangın merdivenini kullandı. Yangında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıktığı giriş katındaki dairede oturan Mehmet O.'nun, iddiaya göre olaydan yaklaşık 1 saat önce gürültü nedeniyle polise şikayet edildiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2020-10-18 11:25:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.