Rus turistlerin Akdeniz ve Ege sahillerinde bisikletle yolculuğu



Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)AKDENİZ ve Ege sahillerinde bisikletle yolculuğa çıkan Rus Andrey Baklasov (35) ile arkadaşı İlya Shvetcza (21), Antalya'dan başlattıkları yolculuklarında Demre ilçesine geldi.

Moskova'da yaşamını sürdüren iş insanı Rus Andrey Baklasov ile arkadaşı İlya Shvetcza, Türkiye'de bisikletle tatil yapmaya karar verdi. Daha önce bir kez Antalya'ya ve Demre'ye gelen Andrey Baklasov, tatil rotası olarak Antalya'dan başlayıp, batıya doğru gidecek bir etabı önerdi. İki arkadaş yaptıkları incelemede, Antalya'dan Muğla'nın Marmaris ilçesine kadar sürecek bisiklet yolculuğu yapmaya karar verdi. Baklasov ve Shvetcza, 14 Ekim sabahı uçakla geldikleri Antalya Havalimanı'ndan bisikletle yola çıkarak üç gün içinde Demre ilçesine ulaştı.

Andrey Baklasov, "Arkadaşım Türkiye'ye ilk kez geliyor. Daha önce ben Demre'ye kadar gelmiştim. Günübirlik yaptığım otobüs yolculuğunda Akdeniz kıyıları beni büyülemişti. Bu kez arkadaşımla birlikte 10 gün sürecek bisiklet yolculuğu yapacağız. Bisiklet yolculuğu için harika bir hava var. Antalya'dan Marmaris'e kadar gidiyoruz. Büyüleyici bir doğa, tarih, deniz iç içe. Harika bir yolculuk yapıyoruz. Geceleri çadırda uyuyoruz. İnsanlar çok konuksever ve cana yakın. Birçok insan İngilizce ve Rusça konuşuyor. Elle, işaretle bile Türk insanı ile anlaşabiliyoruz. Özellikle tarihi yerleri ve koyları geziyoruz. Günde 50 kilometre yol yapıyoruz. Giriş çıkışlarla birlikte toplam 500 kilometre yol yapacağız. Daha çok yol yapabiliriz. Ancak her yeri gezerek, insanları tanıyarak yolculuk yapmak istiyoruz. Kamera ile yolculuğumuzu kayıt altına alıyoruz. Dönünce arkadaşlarımıza izlettireceğiz. Koronavirüsten kokmuyoruz. Zaten herkes tedbirini almış Türkiye'de. Biz de doğada yolculuk yaptığımız için korkumuz yok. 27 Ekim sabahı Marmaris'ten otobüsle Antalya'ya döneceğiz. Aynı günün gecesinde uçakla Moskova'ya döneceğiz. Gelecek yıl daha kalabalık bir grupla gelmeyi planlıyoruz" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR

2020-10-18 12:05:01



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