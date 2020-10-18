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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’da yanan apartman dairesi kullanılmaz hale geldi

İHA

Antalya’da yanan apartman dairesi kullanılmaz hale geldi

Antalya’da bir evde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, dün gece 02.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 278 sokak üzerindeki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü evden çıkan alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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