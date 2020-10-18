Koronadan değil polisten korktular Toplu alaşım araçları denetlendi, vatandaşlar uyarıldı Polis maskeyi düzgün takmayanları uyarırken, maskesi olmayan ya da cebinde taşıyanlara ceza işlemi uyguladı

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’da maskesini düzgün takmayan ya da cebinde taşıyan vatandaşlar, polisleri görünce ceza yememek için maskelerini taktı. Polis, maske takmayanlara 900 TL’lik ceza kesti.

Antalya’da polisin korona virüs (Covid19) salgınına karşı cadde, sokak, toplu taşıma, park ve bahçelerdeki denetimi hız kesmeden sürüyor. Denetimler kapsamında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi’nde polis ekipleri maske ve mesafe denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, maskesini takmayan kişilere cezai işlem uygularken, maskesini düzgün takmayan vatandaşları uyardı, toplu taşıma araçlarında da doluluk oranları denetlendi. Denetimlerde maskesini düzgün takmayan ya da cebinde taşıyan vatandaşların polis ekiplerini görür görmez maskelerini taktıkları görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.