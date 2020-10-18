Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

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Süper Lig’in 5. hafta maçında FT Antalyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü’nü ağırladı. Mücadele 11’lik beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Sousa’nın ceza sahası dışlından sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.

55. dakikada Maxim’in sol kanattan kullandığı köşe atışını kaleci Boffin yumrukladı. Oluşan karambolde rakip oyuncu tarafından tekrar arka direğe gönderilen topta Kana Bıyık’ın kafası az farkla yandan auta gitti.

66. dakikada ceza yayı yakınında Amilton’un pasında topla buluşmaya çalışan Sidney Sam, Morais tarafından düşürülünce hakem ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırdı.

67. dakikada Podolski’nin serbest vuruşunda kaleci köşeden parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

70. dakikada ceza sahası çaprazında kazanılan serbest vuruşta Enver Cenk Şahin’in ortasında ceza sahası içinde Furkan Soyalp’ın kafa vuruşu ağlara gitti. Yan hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasının ardından orta hakem VAR incelemesinin ardından golü verdi. 11

79. dakikada Sidney Sam, Mehmet Uğurlu’ya yaptığı sert faulün ardından hakem tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

88. dakikada Gökdeniz Bayrakdar’ın ceza sahası sağ çaprazından sert şutu direkten döndü.

90+6. dakikada Ufuk Akyol, Mehmet Erdem Uğurlu’ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Stat: Antalya

Hakemler: Koray Gençerler xx, Abdullah Bora Özkara xx, Baran Eraslan xx

Antalyaspor: Boffin xx, Kudriashov xx (Gökdeniz Bayrakdar dk. 81 ?), Veysel Sarı xx, Naldo xx, Mert Yılmaz xx (Orgill dk. 81 ?), Bünyamin Balcı xx (Ufuk Akyol dk. 60 x), Nuri Şahin xx (Doğukan Sinik dk. 71 xx), Amilton xxx, Podolski xxx, Sidney Sam xx, Jahovic x

Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Eren Albayrak, Ali Eren İyican, Omar İmeri

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Gaziantep Futbol Kulübü: Günay Güvenç xx, Morais x, Toşca xx, Kana Bıyık xx, Djilobodji x (Enver Cenk Şahin dk. 46 xx), Oğuz Ceylan xx, Sousa x (Jefferson dk. 66 x), Güray Vural xx (Vetrih dk. 46 x), Mirallas x, Maxim x (Furkan Soyalp dk. 67 xxx) Dicko xx (Mehmet Erdem Uğurlu dk. 75 x)

Yedekler: Çağlar Akbaba, Olkowski, Kubilay Aktaş, Kozulj

Teknik Direktör: Marius Sumidica

Goller: Sidney Sam (dk. 3) (Antalyaspor), Furkan Soyalp (dk. 70) (Gaziantep Futbol Kulübü)

Kırmızı kart: Mirallas (dk. 28), Morais (dk.66) (Gaziantep Futbol Kulübü), Sidney Sam (dk.79), Ufuk Akyol dk. 90+6) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Sousa, Mirallas, Djilobodji (Gaziantep Futbol Kulübü), Veysel Sarı, Kudriashov, Doğukan Sinik, Ufuk Akyol (Antalyaspor)

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