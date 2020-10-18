Margarit: "Eksik kalmamıza rağmen golü bulduk" Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit: "Taktiksel olarak kusursuz oynadık ve golü de bulduk"

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, Antalyaspor maçının ardından, ”Sahada eksik kalmamıza rağmen golü bulduk” dedi.

Süper Lig’in 5. hafta maçında Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor ile 11 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Margarit, oyuncularını maçın sonuna kadar mücadele ettikleri için tebrik ettiğini söyledi. Sahada eksik oyuncularının olmasına rağmen taktiksel olarak kusursuz oynadıklarını dile getiren Margarit, sonunda da golü bulduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.