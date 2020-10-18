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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK maçının ardından

DHA

Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK maçının ardından


Tamer Tuna: Kaybetmenin bahanesi olamaz
Gabriel Margarit: Kusursuz oynadıkSüleyman EKİN / ANTALYA, (DHA) Süper Lig'in 5'nci haftasında Antalya'da oynanan ve 4 kırmızı kartın çıktığı maçta Fraport TAV Antalyaspor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası her iki takımın teknik adamları açıklamalarda bulundu.
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Gençlerbirliği ve Denizlispor ile oynanan maçtan sonra bugün kendi evlerinde sahaya kazanmak için çıktıklarını belirtti. Tuna, "Oyunda yakaladığımız tüm pozisyonlarda kazanma arzumuz vardı. 1-0'dan sonra ikinci golü atacak birçok pozisyonu bulmamıza rağmen maalesef golü bulamadık. Rakibin eksilmesi lehimizeydi. Tecrübemizi daha fazla sahaya yansıtmamız gerekiyordu. İkinci yarıda kontrolü tamamen ele geçirdik. Hiç pozisyon vermediğimiz maçta, duran topla gelen tartışmalı ofsayt pozisyonu sonrasında maç 1-1 bitti. Kazanma arzusunun ve konsantrasyonun yüksek olduğu maçta gerilme de oldu. Bu gerilmenin nedeni yedek kulübeleri. Pandemiden önce de bunu yaşadık. Federasyon bu türlü konulara önem vermedi. Avrupa'da kulübeden kafayı çıkaramazsınız. Bunun kontrolünü UEFA yapıyor. Futbol Federasyonu'ndan yaptırımlar ve büyük cezalar verilmesini bekliyorum. Yedek kulübesinden sahadaki herkese tepki var. Bugün kaybetmenin bahanesi olamaz. Kazanmaya alışık bir takımız. Kazanmak istiyorduk. 1-0'dan sonra direkten dönen toplarımız var. İkinci golü bulamayınca maalesef böyle olabiliyor. Biz daha önce 10 kişi ile de kazanmıştık. Bugün rakip 10 kişi iken hata yapınca da bedelini ödüyorsunuz" diye konuştu.
MARGARİT: KUSURSUZ OYNADIK
Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, maçtan sonra yaptığı kısa açıklamada, oyuncularını kutladığını belirterek, "Maçın son dakikasına kadar koştular, mücadele ettiler. Sahada eksik olmamıza rağmen taktiksel olarak kusursuz oynadık. Sonunda da golü bulduk" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Tamer Tuna'nın açıklamaları
- Gabriel Margarit'in açıklamaları  DHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-10-18 19:10:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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