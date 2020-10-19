Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri’nde (ASSİM) Türkiye’nin dört bir yanından yöresel ürünleri çatısı altında toplayan mağaza açıldı. Açılışa katılan Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Katkısız ve geleneksel yöntemlerle üretilen ürünlerin güvenle tüketilmesi herkesin hakkı” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin Doğuyaka Mahallesi’nde bulunan ve aynı zamanda Avrupa’nın en büyük sivil toplum örgütleri yerleşkesine sahip ASSİM’de yöresel ürünler mağazası açıldı. Mağazanın açılışına Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın yanı sıra Anadolu Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, Gelecek Partisi Antalya İl Başkanı Beytullah Demir katıldı.

Başkan Uysal, açılışta yaptığı konuşmada ASSİM’in Antalya’da ortak iyinin merkezi olması için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Covid19 pandemisi nedeniyle ASSİM’in hem sivil toplum hem de inovasyon merkezlerinin çalışmalarını belli süreliğine durdurmak durumunda kalındığını aktaran Uysal, salgının geldiği noktada gerek online gerekse sosyal mesafe, hijyen, maske ve HES kodu gibi önlemlerle çalışmaların başladığını aktardı.

Sivil toplum örgütlerine ve girişimcilere sağladığı olanakların yanı sıra ASSİM yerleşkesinde 11 mağaza yerinin bulunduğunu belirten Uysal, şöyle konuştu:

“ASSİM, henüz kuruluş aşamasındayken, bu yerlerden birinde Türkiye’nin faklı coğrafyalarından yöresel ürünlerin Antalyalılarla buluşmasını planlamıştık. Çünkü, katkısız ve geleneksel yöntemlerle üretilen ürünlerin güvenle tüketilmesi herkesin hakkı. Özellikle pandemi koşullarında, dünyada yaşanan durgun sürece rağmen böyle iş yerlerinin açılmasının çok kıymetli. Muratpaşa Belediyesi olarak ASSİM’de buna vesile olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

Konuşmaların ardından açılış gerçekleştirilirken, Uysal peynirden pekmez ve baharatlara onlarca çeşit ürünün bulunduğu mağazayı gezdi.

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