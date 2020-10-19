Dokuma Park'a sarnıç inşa edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dokuma Park'a sarnıç inşa edildi

İHA

Dokuma Park'a sarnıç inşa edildi

Kepez Belediyesi tarafından, Dokuma Park alanındaki Botanik Park’ın içerisine tarihi Zeytinli Sarnıcı’nın bir benzeri yapıldı.
Türkiye’nin önemli 84 mimari eserin minyatürünün açık hava müzesinde sergilendiği Dokuma alanında, Antalya’nın önemli bir kültür mirası olan Elmalı Arı Sereni ile Likya Tahıl Ambarı’nın birebir kopyası yapılmıştı. Kepez’de yaşanan şehirleşmeyi anlatmak amacıyla gecekondu müzesi kazandırılan Dokuma’da, Bir Zamanlar Antalya Müzesi, Anadolu Oyuncak Müzesi ile Klasik Otomobiller Müzesi de bulunuyor.
Açık hava müzesi haline gelen eski Dokuma Fabrikası yerleşkesine şimdi de su kültürünün önemli bir objesi kazandırıldı. Geçtiğimiz yıllarda Yörük göç kültürünün ilçedeki son tanıkları olan 9 adet sarnıcın çevre düzenlemesini yapan Kepez Belediyesi, bu tarihi su saklama yapısının bir örneğini Dokuma alanında sergileyecek.
Antalya Yörükleri’nin, Yüzyıllar boyu, kışlıklarına ve yazlıklarına göç ederken su ihtiyaçlarını karşıladığı Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemi sarnıçlarının bir benzeri Dokuma’da olacak.

Botanik Parka Zeytinli Sarnıcı
Dokuma alanındaki 74 ayrı türde 400 ağaç, 5 bin bitki ile 7 adet tematik bahçenin bulunduğu Botanik Park’ın içerisine, kentin bir kültür mirasını geleceğe taşımak ve suyun önemine dikkat çekmek amacıyla sarnıç inşa edildi. Botanik Parka, görsel sanatlar uzmanlarınca Antalya’nın tarihi göç yolu üzerinde bulunan ve Anadolu Selçuklu dönemi izlerini taşıyan Zeytinli Sarnıcı’nın birebir örneği yapıldı. Sarnıcın yapımında Dokuma alanında çıkan taşlar kullanıldı.
Kepez Belediyesi, daha öncede Antalya Bulvarı üzerinde yer alan sarnıcın çevre düzenlemesini gerçekleştirmişti.

Tütüncü, sarnıcı denetledi
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de yapımı devam eden sarnıç şantiyesinde incelemelerde bulundu. Tütüncü, yaptığı açıklamada Dokuma Park’ın, değişik kültür, sanat objeleri ile çevreci ve şehirleşmeye ait unsurlarla Antalya'nın yeni yaşam merkezi olduğunun altını çizdi.

"Mimari değerdir"
Dokuma Park’ın, sadece bir kent parkı değil, kültür ve sanat adası da olduğunu söyleyen Tütüncü, “Yörük kültürü, Türkmen kültürünün özüdür. Antalya'nın kültürel kodlarına baktığımız zaman baskın Bir Yörük ve Türkmen kültürü hâkim olduğunu görüyoruz. Yörüklerin en önemli özellikleri göçer olmalarıdır. Yazın yaylalara, kışın da sahil bölgelerine göçerler. Dolayısıyla bu göçler sırasında hem kendi su ihtiyaçlarını karşıladıkları hem de beraberinde götürdükleri hayvan sürülerine su sağladıkları sarnıçlar, Türk kültürünün, önemli bir mimari değeridir. Dolayısıyla Antalya'da birçok sarnıç yapılmış. Büyüklerimiz, vaktiyle o sarnıçları, ‘su gibi aziz ol’ duasına nail olmak için yapmışlar. Sarnıçlar, suya gösterilen hürmetin Antalya mimarisine kazandırdığı tasarım formudur. Dokuma’nın içerisindeki botanik bahçemizin tam da merkezinde güzel bir yerde atalarımızın bize armağan ettiği sarnıçların bir örneğini yaptık"

Botanik Bahçeyi ve Dokuma Park’ı ziyaret eden vatandaşlara sarnıçların gösterileceğini kaydeden Başkan Tütüncü, "Botanik bahçemize, Antalya Burdur Yolu üzerinde Karayolları kantarının yanında bulunan Zeytinli Sarnıcı'nın birebir kopyasını yapıyoruz. Atalarımızın ne kadar geniş gönüllü olduğunu, suya ne kadar kıymet verdiğini, su gibi aziz ol duasının peşinde koşarken aslında Antalya’ya kazandırdıkları bir mimari formu da burada şehrin kayıtlarına özgün bir biçimde geçirmek istiyoruz. Çünkü tarihi sarnıçların bulunduğu yerler artık yolların ya da peyzaj dokularının ortasında kaldı. İnsanlar yanlarına gidip sarnıçları inceleyebilme imkânını bulamıyor. O imkânı da burada bu mimariye merak edenlere getirmiş oluyoruz. Bu açıdan su sarnıcı çalışmamızı da özgün ve özel bir çalışma olarak nitelendiriyoruz" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Protokol tribününde maç sonrası Sumudica gerginliği Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün: "Bu teknik direktör böyle devam ettiği sürece Türk futboluna ciddi zarar verecektir" "90 dakika boyunca sesini saha kenarındaymış gibi duyduk" "Deplasmanda 9 kişiyle alınan 1 puan var, bu kadar kışkırtmaya, tahrike ne gerek var"
YEREL HABERLER Protokol tribününde maç sonrası Sumudica ...
ASSİM’de yöresel ürünler mağazası açıldı
YEREL HABERLER ASSİM’de yöresel ürünler mağazası açıldı
Demre ilçe merkezine domuzlar indi
YEREL HABERLER Demre ilçe merkezine domuzlar indi
Duran otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Duran otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ...
Antalyaspor'da Sidney Sam hem attı, hem atıldı
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Sidney Sam hem attı, hem atıldı
16 yaşındaki kıza cinsel istismar sanığının beraat kararına itiraz
YEREL HABERLER 16 yaşındaki kıza cinsel istismar sanığının beraat ...
71 yaşında, 4'üncü üniversiteyi okuyor
YEREL HABERLER 71 yaşında, 4'üncü üniversiteyi okuyor
Kırgızistanlı 2 kişi, 'sahte' dolarla yakalandı
YEREL HABERLER Kırgızistanlı 2 kişi, 'sahte' dolarla yakalandı
Antalya’da şüpheli araçtan sahte döviz ve uyuşturucu madde çıktı Kovalamaca sonucu yakalan araçtaki Kırgısiztan uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Antalya’da şüpheli araçtan sahte döviz ve uyuşturucu ...
Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK maçının ardından
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK maçının ...
Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK (EK ...
Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantepspor (EK FOTOĞRAF)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantepspor (EK FOTOĞRAF)
Tamer Tuna: "İkinci golü bulamadık"
YEREL HABERLER Tamer Tuna: "İkinci golü bulamadık"
Margarit: "Eksik kalmamıza rağmen golü bulduk" Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit: "Taktiksel olarak kusursuz oynadık ve golü de bulduk"
YEREL HABERLER Margarit: "Eksik kalmamıza rağmen golü ...
Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantepspor: 1-1
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantepspor: 1-1
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Gaziantep FK: 1 (Maç ...
MHP Antalya Hilmi Durgun ile ‘devam’ dedi MHP Antalya İl Başkanlığı’nın 13. Olağan Kongresi gerçekleştirildi İl Başkanı Hilmi Durgun: “Antalya sevdamıza hizmet yolunda yükümüzü paylaşanlara Akdeniz, yolumuzu kesmek isteyenlere Toroslar gibi olacağız”
YEREL HABERLER MHP Antalya Hilmi Durgun ile ‘devam’ dedi MHP Antalya ...
Fraport Tav Antalyaspor - Gaziantepspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport Tav Antalyaspor - Gaziantepspor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Gaziantep FK: 0 (İlk ...
Alanya’da korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Alanya’da korona virüs denetimi
Kumsal bebeğin cenazesi yakınları tarafından alındı
YEREL HABERLER Kumsal bebeğin cenazesi yakınları tarafından alındı
Sosyal mesafe sahile sonbaharla birlikte geldi Ekim ayının ortasında sosyal mesafeli deniz keyfi
YEREL HABERLER Sosyal mesafe sahile sonbaharla birlikte geldi Ekim ...
Antalya'da, ekimde deniz ve güneş keyfi
YEREL HABERLER Antalya'da, ekimde deniz ve güneş keyfi
Yarından itibaren 7 gün boyunca her gün ayrı konuda olmak üzere ülke genelinde genel denetimler düzenlenecek İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine “Korona Virüs Salgını” konulu ek genelge Tüm il ve ilçelerde en geç 48 saat içerisinde Umumi Hıfzıssıhha Kurulları toplanacak Şehir içi toplu ulaşım sistemleri ile HES entegrasyonunu henüz gerçekleştirmeyen belediyeler, bir an evvel bu entegrasyonu sağlayacak
YEREL HABERLER Yarından itibaren 7 gün boyunca her gün ayrı konuda ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X