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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

DHA

Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden, Batı Akdeniz'de beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu. Açıklamada, sel, su baskını, dolu gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün Batı Akdeniz'de kuvvetli yağışlar bekleniyor. Hafta sonunu sıcak ve güneşli geçiren Antalya'da bugün başlaması beklenen yağışların, çarşamba günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Yağışlar Antalya ile birlikte Muğla'nın Seydikemer, Fethiye ve Dalaman ilçelerinde, Burdur'un Bucak ve Çeltikçi ilçelerinde, Isparta'nın ise Sütçüler, Aksu ve Yenişarbademli ilçelerinde etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölgede etkili olması beklenen kuvvetli yağışla birlikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün öğleden itibaren Antalya il geneli, Muğla'nın Seydikemer, Fethiye ve Dalaman ilçeleri, Burdur'un Bucak ve Çeltikçi ilçeleri, Isparta'nın Sütçüler, Aksu ve Yenişarbademli ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli 21-50 kg/m2 olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2020-10-19 11:50:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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