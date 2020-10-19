Özge'nin protezini değiştirmek için 30 bin liraya ihtiyaç var



Süleyman EKİN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 6,5 aylıkken dünyaya gelip, 13 günlükken sol bacağı kesilen kızı Özge'ye (7) evinin tavanında 150 lira maliyetle kurduğu düzenekle yürümeyi öğreten Ali İhsan Yıldırım (41), yardımlar sonucu alınan mevcut protezin değişimi için 30 bin lira gerektiğini söyledi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan alüminyum doğrama ustası Ali İhsan ve eşi İlknur Yıldırım'ın (37) kızları Özge, 1 Ocak 2013'te, 6,5 aylıkken dünyaya geldi. İddiaya göre, özel hastanede kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybeden Özge, babasının evin tavanına 150 lira harcayarak kurduğu düzenekle yürümeye başladı. DHA'nın gündeme getirdiği Özge için yürüme protezi yapıldı. Kullandığı protezden daha gelişmiş özelliklere sahip proteziyle alıştırma yürüyüşleri yapan Özge, tek başına yürüyüp, merdivenleri de çıkabilir hale geldi. Makara sistemiyle evde yürümeye çalışırken gündeme gelen Özge, koşabilmesi için babasının geliştirdiği tavan düzeneği ile antrenman yapmaya başladı.

Özge geliştikçe mevcut protezin de değişmesi gerektiğini söyleyen baba Ali İhsan Yıldırım,

''Özge 7 yaşına girdi ve protez değişim zamanı geldi. Bilgisine başvurduğumuz protez ortez teknisyeni, 8 bin TL'ye değişim yapılabileceğini söyledi. Ancak ben Özge'nin daha rahat yürüyebilmesi için silikonlu protez istiyorum. O da 13 bin 500 lira. Protez İstanbul'da değişiyor ve yol masrafı, konaklama gibi masraflarla birlikte bana yaklaşık 30 bin liraya mal oluyor" diye konuştu.

Protez ortez teknisyeni Caner Özcan ise Özge'nin diz üstü ampütasyon ve gelişme çağında bir çocuk olduğunu hatırlatarak, ''Özge'nin kullandığı dizüstü modüler dediğimiz protez sistemi var. Bu sistemin çocukla birlikte büyümesi gerekiyor. Şu an döviz kurları da yükseldiğinden mevcut protezin değişimi için rakam çok yüksek. Çocuk büyüme çağında olduğu için soket dediğimiz, tüp adaptör dediğimiz, ayak dediğimiz çocukla beraber büyümesi gereken malzemeler küçük kalıyor. Bu çocukla beraber büyümesi için bunların değişmesi gerekiyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2020-10-19 13:47:12



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