Antalya’da sonbaharın ilk yağmuru

Antalya’da sabah saatlerinde başlayan yağmur etkisini öğle saatlerinde artırdı. Hafif sağanak yağmura kimi vatandaş hazırlıklı kimi vatandaş ise hazırlıksız yakalandı.

Yaz boyunca sıcak ve nemli havanın etkili olduğu Antalya’da sonbahar mevsiminin ilk yağmuru yağdı. Sabah saatlerinde başlayan yağmur giderek etkisini arttırdı. Bazı vatandaşların yağmuru hazırlıklı şekilde karşıladığı görüldü. Bazı vatandaşlar ise kısa kollu giysilerle hazırlıksız yakalandı. Kent merkezinde ise vatandaşlar hafif sağanak yağmurlu havanın tadını çıkartarak yürüyüş yapmayı tercih etti. Hafif yağmur devam ederken, zaman zaman yollarda ise su birikintileri oluştu.

Yağmurlu havada yürüyüşe çıkan Hacı Mehmet Gökçen, “Allahtan yağmur bugün düştü bereket getirir inşallah. Yağmur özlenmez mi ya her tarafı tertemiz eder ve her taraftan bahar kokusu geliyor” dedi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan Ramazan Tunç ise, “Yağmur Allah’ın bereketidir. İnsanlara ve canlılara faydalıdır. Yaz ayları çok sıcaktı şu anda ise Allah’ın bereketiyle insanlar nefes aldı” diye konuştu.

Ayrıca Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Antalya’da gün içerisindeki sıcaklığın 24 derece ve nem oranının yüzde 85 olduğu belirtildi. Hafif sağanak yağmurun ise gün boyu aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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