Yelken öğrencilerine Mavi Bayrak eğitimi

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından verilen ‘En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri’ ödülünü üst üste 5 kez alan Muratpaşa Belediyesi, Mavi Bayraklı Erenkuş Falez Plajı’nda Akdeniz Yelken Spor Kulübü Derneği öğrencilerine uluslararası bir standart olan Mavi Bayrak konusunda eğitim verdi.

TÜRÇEV tarafından her yıl Mavi Bayrak programı kapsamında yapılan çevre eğitim ve bilgilendirme etkinliklerinin değerlendirmesi sonucu verilen ‘En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri’ son 5 yıldır aralıksız alan Muratpaşa Belediyesi, eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Muratpaşa Belediyesi, falez sahil bandında yer alan 5 mavi bayraklı plajından biri olan Erenkuş’ta son olarak Akdeniz Yelken Spor Kulübü Derneği öğrencileri ağırladı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde küçük yelkencilere uluslararası bir standardı ifade eden Mavi Bayrak’ın ne olduğu, hangi aşamalardan sonra alınabildiği konularında bilgiler aktarıldı.

Eğitim kapsamında, deniz ve plajlarda başta plastik olmak üzere atık kirliliği ve mücadele yöntemleri üzerinde de durulurken bu atıkların deniz canlılarının ölmesine ve ekosistemin bozulmasına yol açtığı ifade edildi.

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