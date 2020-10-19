Devrilen otomobilden yola fırlayan sürücü Burak, öldü (2)

SON YOLCULUĞA ASKER ŞALIYLA UĞURLANDI
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen otomobilin yola fırlayan sürücüsü Mehmet Burak Sırt'ın (20) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından adli tıp kurumu morgundan alındıktan sonra Ekşili Mahallesi'ne getirildi. İlk olarak evinin önüne getirtilerek, ailesi ve yakınlarından helallik alınan gencin cenazesi, öğle namazından sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi. Yakın zamanda askere gitmeye hazırlanan Mehmet Burak Sırt'ın tabutunun üzerine 'O şimdi asker' yazılı şal örtüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Döşemealtı Veli KÖKEN
2020-10-19 14:58:31
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.