Devrilen otomobilden yola fırlayan sürücü Burak, öldü (2)

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SON YOLCULUĞA ASKER ŞALIYLA UĞURLANDI

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen otomobilin yola fırlayan sürücüsü Mehmet Burak Sırt'ın (20) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından adli tıp kurumu morgundan alındıktan sonra Ekşili Mahallesi'ne getirildi. İlk olarak evinin önüne getirtilerek, ailesi ve yakınlarından helallik alınan gencin cenazesi, öğle namazından sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi. Yakın zamanda askere gitmeye hazırlanan Mehmet Burak Sırt'ın tabutunun üzerine 'O şimdi asker' yazılı şal örtüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Döşemealtı Veli KÖKEN

2020-10-19 14:58:31



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