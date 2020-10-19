Polis, 1 kilo altınla kaçan soyguncunun peşinde



Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, polis üniformasıyla girdiği iş yerinde kuyumcuyu koli bandı ve kelepçeyle etkisiz hale getirdikten sonra 1 kilo altınla kaçan zanlı, her yerde aranıyor. Ekipler, soyguncuyu yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kuyumcu soygunu, 17 Ekim günü saat 09.30 sıralarında, Güneş Mahallesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Motosikletli Yunus timlerinin giydiği üniformadan giyen şüpheli, elinde tabancayla kuyumcu dükkanına girdi. İş yeri sahibi Feyzi Bulce ve yan komşusu Şükrü Gülşen'i yere yatırıp, plastik kelepçeyle ellerini ve ayaklarını bağlayan soyguncu, 1 kilo altın çaldı. Soyguncu, kapıda kendisini bekleyen ve içerisinde 1 kişinin olduğu otomobile binerek uzaklaştı.

EKİPLER YOĞUN MESAİ HARCIYOR

Olayın ardından soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yoğun mesai harcayan ve izinsiz çalışan ekipler, soyguncuyu yakalamak için geniş çaplı çalışmalarını sürdürüyor.FOTORAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-10-19 16:12:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.