Mutlu Ulutaş: "Her muhtarımıza ulaşmaya çalışıyoruz"

Antalya’nın Kaş ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Muhtarların talep ve ihtiyaçlarının değerlendirildiği toplantıda konuşan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş’ta 2 bin 231 metrekare alan içerisinde 54 mahalle bulunduğunu belirterek, “Her muhtarımıza, her mahallemize ulaşmaya, ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz" dedi.



Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene, kurum amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve muhtarlar katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Türk bayrağının göndere çekilmesiyle sona erdi. Ardından Kaymakam Şaban Arda Yazıcı ve Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ile muhtarlar, belediyede bir araya geldi. Toplantıda, muhtarların talep ve ihtiyaçları değerlendirildi. Kaymakam Yazıcı, muhtarların vatandaşla devlet arasında çok önemli vazifeleri olan seçilmiş kamu görevlileri, muhtarlık müessesinin kadim devlet geleneğinin önemli bir mihenk taşı olduğunu söyledi.



Mahallelerde her daim 24 saat vatandaşların emrinde olan muhtarların vazifelerinde ortak çalıştıklarını belirten Yazıcı, “Sizler sıradan kamu görevlileri değilsiniz. Ülkemizde demokrasinin en güzel örneklerinden birisiniz. Göreviniz başladığı günden sona erinceye kadar hayırlı vazifeler yapmanızı, hizmetlerinizde üstün başarılar diliyorum. Bizler belediye başkanımız, ben ve diğer kamu görevlileri olarak, sizin yardımcısı olacağınızdan şüpheniz olmasın. Gününüz hayırlı uğurlu olsun” dedi.



Başkan Ulutaş da Kaş’ta 2 bin 231 metrekare alan içerisinde 54 mahalle bulunduğunu hatırlatarak, “Her muhtarımıza, her mahallemize ulaşmaya, ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. Belediyenin bütçesi nispetinde ve kamu kaynaklarını değerlendirmek kaydıyla bakanlıklarımızdan aldığımız destek ve diğer kamu kurumlarıyla müşterek çalışma yapıyoruz. İnşallah Kaş’ın ihtiyaçlarını daha hızlı sürede, standartlarını daha iyi noktaya taşırız. 7/24 belediyemiz de çalışma içerisindedir. Bu inanç ve azimle yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.



Program, Kaş Belediye Başkanlığınca İnceboğaz Sosyal Tesisleri ve Mesire Alanında muhtarlara öğle yemeği verilmesiyle sona erdi.



