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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü (5)

DHA

Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü (5)


ANTALYA VALİLİĞİ: 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 5 KİŞİ YARALANDI
Antalya Valiliği, Kumluca ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, dolu ve fırtınaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "19.10.2020 tarihi öğle saatlerinde ilimizin batı ilçelerinde kuvvetli yağış (21-50 kg/m²) ile fırtına ve dolu başlamıştır. Kumluca ilçemizde yine kuvvetli yağış (22,2 kg/m²) dolu ve fırtına meydana gelmiştir. Söz konusu olay sonrası, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerimiz ivedi olarak harekete geçmiş ve 1 aramakurtarma ekibi (4 kişi) ve 1 teknik ekip (3 kişi) olmak üzere toplam 7 kişi bölgeye gönderilmiştir" ifadelerine yer verildi.
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İlçe merkezindeki bir otobüs durağının oluşan fırtına nedeniyle yıkıldığı kaydedilen açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:
"Durakta servis aracı bekleyen 28 yaşındaki bir kadın vatandaşımız (Gülseren ÇİÇEK), durağın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetmiştir. Fırtına nedeniyle 5 vatandaşımız ise hafif yaralanmıştır. Fırtına, Kum Mahallesi ve Kavakköy Mahallesi´nde bazı binaların çatılarında ve çatıda bulunan güneş enerji sistemlerinde hasara neden olmuştur. Kumluca Merkez Camii minaresinin tepesi yıkılmış, Kum Camii minaresi tamamen yıkılarak camii kubbesini delmiştir. İlçe merkezinde fırtına nedeniyle kırılan ağaçlar enerji nakil hatlarında hasara yol açmış, bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılmasına neden olmuştur. Ayrıca; Kumluca ilçemize bağlı Kavak, Beykonak, Hacıveliler, Göksu, Kum, Beşikçi, Hızırkahya, Karşıyaka, Mavikent, Salur ve Yeni mahallerinde; Finike ilçemize bağlı Yeşilyurt, Turunçova, Hasyurt, Tatlısu, Kum ve Sahilkent mahallelerinde cam seralarda cam kırılması dolayısıyla fiziksel zarar meydana gelmiş ve cam haricinde yeni dikim yapılmış sebze fidelerinde zarar meydana gelmiştir. Plastik örtü kaplı seralarda naylon atması gerçekleşmiş, fidelerde zarar görülmemiştir. Hasar tespit çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir."DHA-Genel Türkiye-Antalya Ramazan SARIKAYALIAhmet İSTEKİbrahim LALELİ
2020-10-19 20:57:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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