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İngiliz şirketin doğa harikası yarımadadaki villa inşaatına tepki

DHA

İngiliz şirketin doğa harikası yarımadadaki villa inşaatına tepki


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesindeki doğa harikası Üçağız Yarımadası'nda, bir İngiliz vatandaş yaklaşık 10 yıl önce satın aldığı kaçak yapıyı yıkıp, İmar Barışı'ndan faydalanarak, yerine villa yapımına başladı. Bölgede oturanlar, İngiliz vatandaşın şirketi aracılığıyla başlattığı denize sıfır villa inşaatını; CİMER'e, kaymakamlığa ve belediyeye şikayet etti.
Demre'ye bağlı, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Kekova'nın karşısındaki Üçağız Yarımadası'nda 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı'nda kaçak olduğu öne sürülen bir villa inşaatı şikayet konusu oldu. Üçağız Mahallesi'nden bazı vatandaşlar, yarımadada bulunan ve 'Ziyat Koyu' olarak da adlandırılan denize sıfır mevkide, Türk ortağı da bulunan bir İngiliz vatandaşın Eighty Five Ninety Five İnşaat Emlak Tur. ve Tic. Ltd. Şti. isimli şirketine ait olduğu belirtilen villa inşaatıyla ilgili CİMER, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Demre Kaymakamlığı ve Demre Belediyesi'ne şikayetçi oldu.
Şikayetçilerden İbrahim Turhan ve Hüseyin Yiğit Turhan, Üçağız Yarımadası'nda yaklaşık 6-7 yıl önce bir İngiliz tarafından denize sıfır, kaçak olarak yapılmış üç katlı binanın yıkılarak, yerine yeni bir villa yapımına başlandığını kaydetti. Denize sıfır kaçak yapının bulunduğu alanın arkeolojik ve doğal sit alanı bölgesi olduğu belirtilen şikayette, izinsiz yapıya müdahale edilmesi istendi.
DENİZE İNMEK İÇİN ÖZEL BİR MERDİVEN
Aynı yapıya ilişkin bir başka şikayette ise 1984'lü yıllarda Üçağız Mahallesi Yarımada 521 parseldeki denize sıfır arazi üzerine bir Türk vatandaşı tarafından kaçak olarak 2-3 katlı ev inşa edildiği, yaklaşık 10 yıl önce de buranın Cloudya Jamey Hankes adlı İngilize satıldığı belirtildi. Yapının kaçak, arkeolojik ve doğal sit alanında olduğu için geçen yıllarda mühürlendiği belirtilen şikayette, mühre rağmen pandemi sürecinde kaçak yapının kaldırıldığı, yerine yeni bir villa yapımına başlandığı kaydedildi. Yapının inşasının İmar Barışı'ndan faydalanılarak devam ettiği, ancak yasal olmadığı savunulan şikayet dilekçesinde, Demre Kaymakamlığı ve Demre Belediyesi'nce gerekli işlemlerin yapılması talebinde bulunuldu. Birçok bölümü yeni yapıldığı belli olan, pencere ve kapıları takılan, denize sıfır arazideki villadan denize inmek için özel bir merdiven, çardak ve tekne bağlanılabilen iskele de bulunuyor.
ÖÇK, DOĞAL SİT ALANI VE KIYI KANUNU
Kekova'nın çok önemli özel bir bölge olduğunu belirten Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "Bir kere öncelikle burası Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesi kapsamında ve doğal sit alanı içinde. Bize şikayet geldiği andan itibaren arkadaşlarımız hemen ilgilenmeye başladı. Sahibi bir şirket olarak gözüküyor. Diğer sahipliği ve bağlantılarını çok bilmiyorum. Bize gelen bilgi bir şirket üzerine kayıtlı olduğu. Yerin kontrolünü yaptığımızda, bize bir yapı kayıt belgesi sunulduğunu gördüm. Tabi kayıt belgesini herkes alabilir. Bunun geçerliliğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kontrol edecek" dedi.
HEM PARA CEZASI HEM YIKIM
Yapı Kayıt Belgesi'nin beyana esas bir belge olduğuna işaret eden Kocakaya, hem vatandaştan hem de belediyede villaya ilişkin tüm belgelerin toplanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü vasıtasıyla bakanlığa gönderildiğini kaydetti. Kocakaya, "Oradan gelecek cevaba göre, hareket edeceğiz. Zaten mühürlenmiş durumda, en azından bu belgelerin cevabı gelinceye kadar herhangi bir inşai faaliyetin devam etmemesi için güvenlik anlamında mühürleme işlemini yaptık. Vatandaşın bu inşai faaliyete devam etmesi mümkün değil kanunen. Ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelen cevaba göre geçersiz ise belediyemiz hem para cezası hem yıkım işlemi yapacak" dedi.
İNGİLTERE MENŞELİ ŞİRKET
Şirketin İngiltere menşeli, ama buradaki yöneticisinin bir Türk olduğunu bildiğini aktaran Kocakaya, Kekova bölgesinin Demre, Antalya ve belki dünyanın en güzel, bakir yerlerinden bir olduğunu kaydetti. Kocakaya, "Doğal güzelliği, tarihsel zenginliğini zaten her platformda söylüyorum. Hem biz yerel yönetim belediye olarak hem de elimizden geldiği kadar diğer kamu kurumlarını da bu yönde uyararak Kekova bölgesini olduğu gibi korumaya çalışıyoruz. ÖÇK bölgesi olması sebebiyle de zaten koruma altında. Burası için art niyetli düşünen vatandaşların bu düşüncelerinden bir an önce vazgeçmelerini, bu tarihi ve doğal güzelliğimize dokunmamalarını rica ediyoruz. Hukuki çerçeve içerisinde biz yerel yönetim olarak bütün gücümüzle Kekova'mızı koruyacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-10-20 08:44:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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