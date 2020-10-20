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Uzmanlardan oluşan 'Aile Kulübü', ücretsiz destek veriyor

DHA

Uzmanlardan oluşan 'Aile Kulübü', ücretsiz destek veriyor


Burcu MUTLU/ ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, konusunda uzman birçok kişi bir araya gelerek bir topluluk oluşturdu. 'Aile Kulübü' adı verilen topluluk, ilçede başta sağlık alanında ihtiyacı olanlara yardım ederken, destek alamayan insanlara da destek oluyor. Topluluğun kurucu başkanı Zeynep Altok, "Herkes özel çocuk doktoruna gidemiyor. Herkes diyetisyene gidip kendisine uygun bir diyet programı alamıyor, bütçesi olmayabiliyor. Biz herkese bu platformda bunları ücretsiz sunmaya çalışıyoruz" dedi.
Alanya'da doktorundan öğretmenine, diyetisyeninden avukatına konusunda uzman birçok kişi bir araya gelerek, yardıma muhtaç insanlara destek olmak için bir topluluk oluşturdu. 'Aile Kulübü' adını verdikleri bu toplulukla hem desteğe ihtiyacı olan insanlara yardım eden grup hem de sosyal medya üzerinden online eğitimler vererek, insanların konusunda uzman kişilere sorular yöneltip, sorunlarının çözümü konusunda destek almasını sağlıyor. Çeşitli konularda seminerler de veren topluluğun kurucu başkanı ve vantrolog (Dudakları kıpırdamadan, sesi kendi ağzından çıkmıyormuş gibi konuşabilme becerisi olan, bu becerisiyle, sahnede tek başına olduğu halde karşılıklı iki kişi konuşuyormuş gibi gösteri yapan kimse) Zeynep Altop, topluluğun amacını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.
'TOPLUMA FAYDALI BİR ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Türkiye'de eşine pek rastlanmayan bir topluluk oluşturduklarını söyleyen Altop, "Kurduğumuz topluluk içerisinde doktorundan avukatına, diyetisyeninden öğretmenine tüm branşlardan çok saygın hocalarımız var. Onlarla beraber eğitim, seminer, canlı yayınlar yaparak topluma faydalı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Buradaki ana amacımız gelişen dünyayla beraber, teknolojinin çok hızlı yayılmasıyla birlikte bilgi kirliliği çok fazla ve her işi ehlinden öğrenmelisin. O işi uzmanından dinlemelisin. Alanya'da çok kıymetli uzmanlar, Türkiye geneli bize destek veren uzmanlar var. Bir süzgecimiz var, her uzmanla çalışmıyoruz, bu süzgeçten geçen uzmanlarımızla beraber insanlara doğru bilgiler vermeye çalışıyoruz. Çünkü herkes özel bir çocuk doktoruna gidemiyor. Herkes diyetisyene gidip diyet alamıyor. Bütçesi olmayabiliyor. Biz herkese bu platformda bunları ücretsiz sunmaya çalışıyoruz" dedi.
'HERKES TEŞEKKÜR EDİYOR'
Topluluğu duyanların oldukça olumlu tepkiler verdiğini anlatan Altop, "Uzmanlık gerektiren meslek dallarından kişileri gönüllü olarak bir araya getirmek çok büyük bir çaba ve emek istiyor. Öncelikle nasıl aklımıza geldiği soruluyor. Herkes teşekkür ediyor, çok memnunlar. Özellikle fayda sağlayabildiğimiz insanların bize geri dönmeleri çok güzel. Bu anlamda çok memnunuz" diye konuştu.
SEVGİ BEBEK İÇİN YARDIM KAMPANYASI
Tüm sosyal mecralardan kendilerine 'Aile Kulübü' adıyla ulaşabileceklerini aktaran Altop, bir sonraki projelerinden de bahsetti. Daha önce geçirdiği bademcik ameliyatı sonrası bitkisel hayata giren Sevgi bebeğe destek olmak için bir kampanya başlatacaklarını anlatan Zeynep Altop, şunları söyledi:
"Alanya'da Sevgi bebeğimiz var. Sevgi bebek bir bademcik ameliyatından sonra rahatsızlanıyor ve durumu ciddi. Bitkisel hayatta gibi bir durum söz konusu. Biz inşallah kaymakamlıktan izinlerimizi tamamlayarak Sevgi bebek için bir yardım kampanyası başlatmak ve bu sürecin başından sonuna kadar onunla beraber olmak istiyoruz. Herkesten de bu konuda destek bekliyoruz."DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2020-10-20 09:29:49

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