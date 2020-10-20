Büyükşehir’den ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan ancak EBA’ya ulaşım imkanı olmayan ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz tablet hediye etti.

Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle evinde eğitim gören ancak maddi yetersizlikten dolaya bilgisayar ve tableti olmayan öğrencilere yardım elini uzattı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yaptığı inceleme sonucu 19 ilçede ihtiyaç sahibi ailelere tablet desteğinde bulundu. Tabletler, Büyükşehir Belediyesi sosyal hizmet uzmanları tarafından 19 ilçede evlere tek tek teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.