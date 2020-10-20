Muratpaşa’da 130 taksi durağı tek tip oluyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçedeki taksi durakların yenilenmesi için Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası’yla yapılan protokolün imza töreninde “İşbirliği içerisinde bütün taksi duraklarımızı yenileyelim, Antalya’mıza, Muratpaşa’mıza yakışır hale getirelim dedik. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Antalya’da 130 taksi durağıyla kent genelinde çalışan taksilerinin yüzde 70’nin bulunduğu Muratpaşa’da, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası ve Muratpaşa Belediyesi, durakların yenilenmesi için işbirliği protokolü imzaladı. Belediye hizmet binasında gerçekleşen törene Belediye Başkanı Uysal ve Oda Başkanı Niyazi Özçelik katıldı.

Başkan Uysal, törende yaptığı konuşmada, taksicilere verdikleri bir sözü daha tutuyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Taksi duraklarının kent estetiği açısından önemli yapılar olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, “Bu çalışmayla birlikte, taksi duraklarımızın standarda kavuşması ve şehir estetiğine uygun hale getirilmesi sağlanacak. Yeni duraklarımızda hem taksicilerimi rahat edecek hem de duraklar şehir estetiği açısından gözü rahatsız etmeyecek bir kullanıma sahip olacak” diye konuştu.

Durakların yenilenmesinde Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın malzemeyi sağlayacağını belirten Başkan Uysal, “İşbirliği içerisinde bütün taksi duraklarımızı yenileyelim Antalya’mıza, Muratpaşa’mıza yakışır hale getirelim dedik. Burada, kamu harcamalarına dikkat ederek daha çok emek kısmında belediyemiz yer alacak. Şoför esnafımıza, taksicilerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Oda Başkanı Özçelik ise Muratpaşa’da taksi duraklarının yenilenmesi uzun yıllardır gündemde olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Uysal’ın gerekli adımları atarak bu süreci başlattığını belirten Özçelik, “Belediye Başkanımız Ümit Uysal’a ve bürokratlarına teşekkür ediyoruz. Başkanımız, esnafımızı kırmadı. Hayırlısıyla bu hizmeti gerçekleştireceğiz. Antalya’mıza ve şoför esnafımıza hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

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